Комета C/2021 A1 (Leonard) була відкрита у січні 2021 року, коли видима зоряна величина (m) складала +19. За рік об'єкт сильно збільшив блиск. Невдовзі стало зрозуміло, що можливо саме ця комета стане не просто найяскравішою у році, а й буде, ймовірно, спостерігатися неозброєним оком.

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Розташування на небесній сфері комети C/2021 A1 (Leonard) 29 листопада / Фото віртуальні планетарії Sky Live та Stellarium

Найяскравіша комета 2021 року

Поки C/2021 A1 (Leonard) повністю виправдовує покладені на неї сподівання сотень та тисяч астрономів-любителів зі всього світу. Об'єкт стабільно набирає яскравість та, як було прогнозовано, до кінця листопада повинен мати видиму зоряну величину +7m. За ідеальних умов спостереження об'єкти "сьомої зоряної величини" уже можна розгледіти неозброєним оком. Та у сучасному світі, вважаючи на потужне світлове забруднення, це практично нереально.

Та уже зараз хвостату гостю можна роздивитися у найпростіший телескоп чи бінокль. З кінця листопада й до 6 грудня комету можна буде знайти у регіоні зоряного неба між сузір'ям Волосся Вероніки та яскравою зіркою Арктур із сузір'я Волопаса. Об'єкт можна спостерігати ввечері, але найкращий час – це ніч (приблизно після першої години ночі). Також можна отримати фотографію комети C/2021 A1 (Leonard).

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Міграція комети до 6 грудня 2021 року у напрямку Волопаса / Скриншот з віртуального планетарію Stellarium

Якщо поталанить, то жителі Північної півкулі Землі зможуть побачити комету неозброєним оком приблизно 10 – 12 грудня, коли яскравість об'єкта становитиме +2,5 – 4m. З 12 грудня C/2021 A1 (Leonard) зміститься у Південну півкулю.