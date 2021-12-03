Ріст блиску комети прогнозували давно й поки вона цілком виправдовує сподівання. Об'єкт відростив яскраву "кометну кому" та хвіст. Тому не дивно, що астрофотографи націлили свої камери на комету Леонарда й радують нас чудовими фотографіями.

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Рух комети C/2021 A1 (Leonard) небесною сферою: дивитись відео

Разючі фотографії найяскравішої комети 2021 року



Комета Леонарда, сфотографована Деміаном Пічем та Яном Шарпом / Фото Деміан Піч

Станом на 3 грудня 2021 року видима зоряна величина комети C/2021 A1 (Leonard) рівняється близько +7,5m. У телескопи та біноклі об'єкт чудово видно.

Зауважте, що від 7m об'єкти на небі вже стають бути видимими неозброєним оком за ідеальних умов.



Комета Леонарда на фоні кулястого зоряного скупчення М3 / Фото твітер Michael Jäger

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Комета Леонарда на фоні зірок та об'єктів глибокого космосу (NGC 4631 та NGC 4656) / Фото твітер Michael Jäger



Поряд із кулястим зоряним скупченням М3 / Фото твітер 佐藤常文



Метеор, комета Леонарда та М3 / Фото твітер Aleix Roig



Яскравість комети постійно зростає / Фото твітер Con Stoitsis

Слід зазначити, що ходять чутки про те, що комета C/2021 A1 (Leonard) почала розпадатися на шматки. Та поки що підтверджень тому немає й блиск комети збільшується, хоча й повільніше, ніж хотілося б.