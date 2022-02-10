NAE обрала 104 нових членів і 24 міжнародних членів, про це оголосив у середу, 9 лютого, президент організації Джон Л. Андерсон. Таким чином, загальна кількість членів із США сягає 2353, а кількість міжнародних членів – 299.

Цікаво Студент, який слідкує за літаком Ілона Маска, випустив мерч свого проєкту: що продає Джек Суїні

Ілона Маска обрали до NAE, як представника космічної галузі завдяки його компанії SpaceX та її досягненням у цьому напрямку. Окрім Маска представниками космічної галузі в Академії стали:

Мімі Ауг – NASA;

Ден Герт – Virgin Orbit;

Кеті Лаудерс – NASA;

Сенді Магнус – AstroPlanetview;

Майкл Уолкінс – NASA.

Особи з новообраного класу будуть офіційно введені на посаду під час щорічних зборів NAE 2 жовтня 2022 року.

Чому це так почесно

Обрання до Національної інженерної академії США є однією з найвищих професійних нагород для інженерів. Членство в Академії присуджується тим, хто зробив видатний внесок в інженерні дослідження, практику або освіту, а також став новатором у галузях технологій, що розвиваються, досягнувши значних успіхів у традиційних галузях інженерної справи або розробки/впровадження інноваційних підходів до інженерної освіти.

Не пропустіть Tesla конкуруватиме з Apple і Google, але не на ринку смартфонів: що створює Ілон Маск

Інше важливе визнання

Нещодавно Ілон Маск здобув ще одне визнання на державному рівні. Річ у тім, що президент США Джозеф Байден довго ігнорував вклад компанії Tesla в галузь електромобілів. Так, Байден неодноразово відзначав успіхи Ford та інших виробників, а от Tesla просто оминав увагою. Така поведінка обурила Ілона Маска, який неодноразово скаржився у твітері на це.

Аж ось напередодні Джо Байден вперше за час свого президентства визнав успіхи Tesla, як найбільшого виробника електромобілів у США.