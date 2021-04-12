Найважливіші етапи розвитку космічної галузі: з першого польоту у космос і до сьогодні

Вже 60 років минуло з моменту польоту Юрія Гагаріна, який став першою людиною, що побувала у космосі. Сьогодні запуски запуски ракет для нас звична справа, на орбіті постійно працює Міжнародна космічна станція, а на Марсі нещодавно висадився черговий ровер. У нашому матеріалі розповідаємо про найважливіші досягнення галузі за останні 60 років.

Космічна гонка між США та Радянським Союзом у кінці 50-х на початку 60-х сильно вплинула на розвиток галузі. Варто зазначити, що головним мотивом СССР була не стільки жага до відкриттів та наукових проривів, скільки потужна пропаганда, силу якої радянські чиновники відчули після жвавих обговорень на світовій арені внаслідок успішного виведення на навколоземну орбіту першого штучного сумутника Землі "Супутник 1".

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За космічну програму Радянського Союзу відповідав український інженер та конструктор Сергій Корольов, який ще з 1938 року натерпівся від радянської влади і спершу був арештований, а згодом відправлений до концтабору на Колиму. Однак Радянському Союзу потрібні були гучні відкриття та прориви, аби здобути перемогу у космічній гонці зі США, тож у 1956 році Корольов стає керівником і головним конструктором найбільшого в державі ракетного центру – ОКБ-1.

Після цього у 1975 році було запущено вищезгаданий "Супутник", а незадовго після нього і "Супутник-2", на борту якого була перша жива істота відправлена у космос – собака Лайка.

Політ Юрія Гагаріна у космос

12 квітня 1961 року в історії дослідження космосу відбувається історична та надважлива подія – у космос на космічному кораблі "Восток 1" відправляється перша людина – радянський льотчик та космонавт Юрій Гагарін. Після 108 хвилин польоту Гагарін успішно приземлився у Саратовській області.



Юрій Гагарін перед польотом / Фото Lavochkin Museum

Першим американським астронавтом, який здійснив орбітальний політ став Джон Гленн і зробив він це 20 лютого 1962 року на космічному кораблі "Mercury-Atlas 6". Це стало відповіддю Сполучених Штатів на політ Юрія Гагаріна, тож Гленн моментально став національним героєм, а космічна гонка між СРСР і США, після піврічного затишшя, отримала новий поштовх.

Висадка людини на Місяць

Подія, яка ознаменувала закінчення космічних перегонів перемогою Сполучених Штатів Америки стала висадка людини на Місяці. Сталося це 21 липня 1969 р в рамках польоту "Аполлон-11". Першою людиною, яка здійснила перший крок на місячну поверхню був Ніл Армстронг. Його перші слова при висадці на Місяць знає кожен:

Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства.



Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на Місяць / Фото NASA

Відтоді з 1969 по 1972 роки на Місяці побували 12 астронавтів, після чого місячну програму закрили. Зараз NASA реалізує програму "Артеміда" у рамках якої в найближчі роки планується створення навколомісячної космічної станції, побудова місячної інфраструктури та висадка на Місяць першої жінки та чергового чоловіка.

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Космічні орбітальні станції

Після місячної програми було створено кілька орбітальних станцій, які служили лабораторіями для проведення найширшого спектру досліджень практично в усіх сферах науки.

Орбітальна станція – це космічний апарат, призначений для довготривалого перебування людей на навколоземній орбіті з метою проведення наукових досліджень в умовах космічного простору, розвідки, спостережень за поверхнею і атмосферою планети, астрономічних спостережень та з іншою метою.

За останні 60 років на орбіту Землі було виведено та спущено чимало станцій. Переважна їх більшість були одномодульними орбітальними станціями на зразок запущеної у 1973 році американської орбітальної станції SkyLab. Загалом таких одномодульних станцій на орбіті побувало 13. Останньою такою станцією була китайська Тяньгун-2, яка функціонувала з 2016 по 2019 рік і 19 липня завершила свою роботу здійснивши контрольоване сходження з орбіти.



Орбітальна станція SkyLab / Фото NASA

Також на орбіті Землі побувало дві багатомодульні орбітальні станції, одна з яких (Міжнародна космічна станція) досі функціонує та залишається єдиним місцем постійної присутності людини у космосі.

Першою багатомодульною станцією була радянська станція "Мир", яка функціонувала з 1986 по 2001 роки. До складу станції входили, крім Базового блоку та Стикувального блоків, п'ять модулів. Станція "Мир" провела 5511 діб на орбіті Землі, з них 4594 дні вона була населена, зробивши 86 331 оборот навколо планети.



Орбітальна станція "Мир" / Фото Wikipedia

У січні 2001 року було прийнято рішення про затоплення станції. Відтак, 23 березня 2001 року, через старіння обладнання та нестачу фінансування на підтримку станції, вона була затоплена у Тихому океані.

МКС – останній бастіон людства у космосі

Міжнародна космічна станція експлуатується з 1998 року і до сьогоднішнього дня. МКС – це спільний міжнародний проєкт, в якому беруть участь 14 країн: США, Японія, Канада, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція та Росія.

За весь час експлуатації завдяки МКС вчені зробили сотні відкриттів та досліджень. Станцію неодноразово вдосконалювали, модернізували та дооснащували. Останній такий ремонт було проведено зовсім нещодавно американські астронавти завершили модернізацію сонячних батарей, яка тривала 3 роки.



Міжнародна космічна станція / Фото NASA

Питання припинення експлуатації станції і навіть продаж її для туристичних потреб обговорювався кілька останніх років, однак нещодавно термін експлуатації МКС продовжили до 2028 року.

Чимало цікавих фактів про МКС ви можете дізнатися з нашого матеріалу, де ми детально розповідаємо про те, як створювали станцію, скільки обльотів навколо Землі за добу вона здійснює та як живуть і що роблять астронавти.

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Досягнення приватного космосу

Одним із найбільших проривів у космічній галузі за останні роки стало засилля приватних компаній, які відкрили доступ до космосу великій кількості компаній та дослідникам, які раніше не могли дозволити собі запускати власні апарати через високу вартість.

Найбільш знаковою та водночас найбільш популярною приватною космічною компанією є Space Exploration Technologies Corporation більш відома як SpaceX. Компанія американського мільярдера та інженера Ілона Маска здійснила, мабуть, найбільш знаковий прорив в освоєнні космосу за останні десятиліття. Маск зробив те, чого не вдалося зробити ні NASA ні "Роскосмосу", ані іншим державним чи приватним компаніям. Він побудував ракети багаторазового використання, як можуть самостійно повертатися після запуску та здійснювати автономну посадку на платформи, як на суші так і на морі.

Загалом ідея SpaceX полягає у здешевленні запусків завдяки якомога більшому повторному використанню усіх елементів, від ракет носіїв, до космічних кораблів і навіть обтічників корисного навантаження. Це дозволяє суттєво зекономити на загальному бюджеті місії.

Запуск Falcon Heavy та приземлення прискорювачів: дивіться відео

Сьогодні польоти SpaceX та успішні повернення перших ступенів ракети Falcon 9 вже стали звичною буденністю, яка все ще може здивувати, однак вже точно не шокує своєю революційністю. І схоже SpaceX не збирається зупинятися, адже компанія Ілона Маска працює над створенням багаторазового корабля Starship та повністю багаторазової системи з однойменною назвою, яка складатиметься з вищезгаданого корабля та першого ступеня Super Heavy. Обидва елементи будуть на 100% використовуватися повторно.

SpaceX покладає великі надії на Starship та обіцяє, що корабель зможе здійснювати польоти як в межах Землі так і на орбіту, до Місяця і на Марс. Він зможе перевозити одночасно до 100 пасажирів або до 120 тонн вантажів, що, на думку Маска, значно прискорить колонізацію Марса.



Тестовий прототип корабля Starship SN15 готується до наступних випробувань / Фото NASA Space Flight

Якщо SpaceX таки зможе, а все свідчить про те, що Starship найближчим часом таки полетить, то людство прокинеться у зовсім новій реальності, де космічна галузь отримає новий, небачений досі виток розвитку, адже SpaceX обіцяє нам досі, здавалося б, неймовірну річ.

До того ж крім SpaceX на ринку приватного космосу є чимало компаній, серед яких Blue Origin мільярдера Джефа Безоса, американсько-новозеландська Rocket Lab і навіть компанія українського підприємця Макса Полякова Firefly Aerospace.

Інші важливі здобутки галузі

За ці 60 років, з дня першого польоту людини у космос, людству вдалося зробити чимало відкриттів:

ми побудували та запустили космічний апарат, який залишив межі Сонячної системи. 12 вересня 2013 NASA підтвердило, що "Вояджер-1" вийшов за межі геліосфери у міжзоряний простір;

ми змогли відправити місію до комети і здійснити на неї посадку. Місія космічного апарату "Розетта" зі спусковим модулем "Філи" тривала 12,5 року і частково закінчилася успішно;

ми впритул підлетіли до кількох астероїдів (Бенну та Рюгу), зібрали зразки ґрунту та відправили їх на Землю.

Історія дослідження космосу людьми порівняно невелика, але за весь час ми встигли зробити дуже багато і попереду нас чекає ще чимало вражаючих та важливих відкриттів, адже людську жагу до досліджень та відкриттів не здолати.