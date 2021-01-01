Минулий рік виявився дуже непростим для бізнесу, для сфери новітніх технологій зокрема. Однак попри кризу трапилось кілька важливих подій, що безумовно вже можна назвати історичними.

Цікаво, найважливішими подіями читачі Техно 24 назвали одразу два проєкти Ілона Маска. Запуск американських астронавтів на МКС та презентація чіпа Neuralink набрали найбільше балів в опитуванні, яке проводив 24 канал.

До теми Космічний 2020: найважливіші відкриття, досягнення та місії року

Події року

З відривом всього в 1% перемогла подія історичного запуску SpaceX, під час якого відправили американських астронавтів на МКС. Цю подію назвали головною 27% читачів.

Запуск відбувся 30 травня. Тоді компанія SpaceX Ілона Маска вперше в історії відправила приватний космічний корабель з астронавтами до Міжнародної космічної станції. Стикування та повернення пройшли успішно.

Американці вперше за 9 років відправилися у космос з американської землі на кораблі власного виробництва. Згодом SpaceX відправила на МКС першу регулярну місію з Crew-1 з 4-ма астронавтами на борту. Це відбулося 11 листопада.

На другому місці з 26% голосів опинилась презентація чіпа Neuralink. це чіп, який має об'єднати мозок з комп'ютером. Ця розробка може покращити життя паралізованих людей. А в перспективі пристрій зможе допомогти вирішити чимало неврологічних проблем, від втрати пам'яті до інсультів.

Також чіп допоможе контролювати здоров'я користувачів і попереджати про наближення серцевого нападу. Презентація другого покоління чіпа Neuralink відбулась у серпні. Роботу чіпа протестували на свинях.

До теми Держава у смартфоні: як Дія за рік спростила життя українців

На третьому місці з показником 21% голосів подія, що точно спростила життя українців – запуск сервісу Дія. Його презентація відбулась у лютому.

Тоді представили мобільний додаток. А у квітні презентували ще й веб-версію Дії. Це сервіс, де доступні чимало послуг, наприклад, відкриття ФОП, єМалятко, реєстр будівельної діяльності та багато іншого.

У мобільному додатку є оцифровані документи, як е-паспорт (закордонний і ID), посвідчення водія, податковий номер, статус внутрішньо переміщеної особи, свідоцтво про народження тощо.