Астрономи виявили найменший та водночас наймасивніший білий карлик, який коли-небудь відкривали науковці. Білі карлики утворюються після вибуху наднових зірок, якщо вони мали масу до 8 мас Сонця. Близько 97% зірок так закінчать своє існування. Карлики світяться завдяки тепловому випромінюванню, але через мільярди років вони охолонуть та перетворяться на так званих чорних карликів.

Цікаво Схожі, але такі різні: порівняльний огляд Huawei Band 6 та Mi Band 6



Ілюстрація білого карлика J1901 + 1458​ / Фото Phys.org

Деталі дослідження

Відкриття здійснила компанія Zwicky Transient Facility (ZTF), яка працює в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту.

Щоб утворився такий білий карлик потрібна подвійна система. Дві зорі в процесі своєї еволюції перетворилися на білих карликів, водночас продовжуючи обертатися довкола спільного центру мас. В процесі обертання ці зорі втрачають енергію у вигляді гравітаційних хвиль та, в кінцевому підсумку, зливаються.

Якщо мертві зірки досить масивні, то вони вибухають, перетворюючись на наднову типу Ia. Але якщо вони нижче певного порогу маси – вони об'єднуються у новий білий карлик, який важчий за будь-яку з зірок, яка їх породила. Цей процес злиття підсилює магнітне поле новоутвореної зорі та прискорює її обертання довкола власної осі в порівнянні з обертанням її попередників.

Читайте більше про екзотичні зорі Чи дійсно нейтронні зорі дуже важкі

Так й утворився білий карлик J1901 + 1458, який має масу 1,35 маси Сонця. Водночас його діаметр становить лише 4 300 кілометрів. Для порівняння: діаметр Місяця – 3 400 кілометрів; супутники Юпітера Ганімед (5 262 кілометри) та Калісто (4 821 кілометр) переважають зорю діаметром; як і супутник Сатурна Титан, який має діаметр 5 150 кілометрів.

Магнітне поле зорі потужніше за сонячне в мільярд разів. А швидкість обертання довкола власної осі становить 1 оборот за 7 хвилин.

Команда науковців вважає, що такий білий карлик може бути досить масивним, щоб перетворитися у нейтронну зорю. Науковці планують шукати інших представників популяції білих карликів, які "народилися" у процесі злиття.