Науковий дайджест: нова фаза матерії, метал з води та рекордна швидкість передачі даних

Наука не стоїть на місці за жодних умов. Кожного дня вчені роблять нові вражаючі відкриття, з'являються нові технології та винаходи, які покращують наше життя. Світ науки дивує та заворожує, тож мерщій дізнаватися найцікавіші новини тижня.

24 канал підготував добірку найцікавіших новин тижня у галузі науки з якими варто ознайомитися. Ми зібрали все найцікавіше в одному місці, щоб ви не пропустили нічого цікавого.

До теми Вчені виявили речовину, яка рухалася у сім разів швидше ніж світло: це неможливо то що ж сталося

Розпочалося будівництво міста майбутнього – лежачого хмарочоса The Line

У Саудівській Аравії розпочалося будівництво масштабного комплексу – дзеркального лежачого хмарочоса довжиною в 170 кілометрів. The Line (лінія) – саме таку назву має комплекс – є елементом міста майбутнього під назвою Neom.

Проєкт, згідно із заявами королівства на момент оголошення, буде без повністю вільним від автомобілів і матиме нульові викиди в атмосферу.

Будівництво "Лінії" зняте з дрона: дивіться відео

Проєкт ще на етапі планування викликав чимало критики та суперечок, а коли дійшло до справи то до смертної кари засудили кількох членів місцевого племені, які відмовилися покидати свої домівки, що опинилися на лінії будівництва.

Про це та інші деталі будівництва футуристичного міста майбутнього читайте у нашому матеріалі.

Дослідникам вдалося перетворити воду в метал, хоч це вважалося неможливим

Група вчених під керівництвом Павла Юнгвірта з Чеської академії наук зуміла наділити чисту воду властивістю металу. Раніше таке вважали неможливим. З ідеального ізолятора вона перетворилася на провідник електричного струму.

Наділити воду такими властивостями вдалося лише за неймовірно високого тиску в 48 мегабарів. Це вкрай складно реалізувати, а тому й дослідити таку "металеву воду" було практично неможливо. Тепер, завдяки новому дослідженню, науковці можуть спостерігати фазовий перехід води в метал у звичайних умовах.

Вчені перетворили звичайну воду на метал: дивіться відео

Під час експерименту краплина води набула золотистого кольору й стала провідником, що було підтверджено за допомогою двох різних технологій спектроскопії. Час існування такої краплі невеликий, але його достатньо для проведення вимірювань.

Деталі експерименту та за яких умов він проводився, читайте на Техно 24.

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Нова фаза матерії

Фізики випустили серію лазерних імпульсів, що імітують послідовність Фібоначчі, на квантовому комп’ютері й створили нову фазу матерії. Припускають, що вона є значно надійнішою в збереженні інформації, ніж нинішні методи.

Це справжній науковий прорив, який може зробити квантові комп’ютери набагато надійнішими, оскільки поточний метод утримання кубітів у їх квантовому стані є ненадійним.

Досягнення і справді вражаюче. Про всі деталі та коментарі вчених, які брали участь в експерименті, читайте у нашій окремій новинці на цю тему.

Котам часто начхати на нас, а ще їм подобається коли ми мило розмовляємо з ними

Саме такі висновки можна зробити з експерименту проведеного вченими, які аналізували поведінку 16 пар власників та кішок. Виявилося, що коти здатні розрізняти тембри та інтонації, розуміти, коли до них звертається господар і навіть знати, що звертаються саме до них.

Виявилося, що у масі випадків їм просто начхати, що з ними взагалі намагаються встановити контакт. Хоч вони охоче реагують на власників, якщо ті намагаються імітувати котячі звуки і намагаються спілкуватися з ними милими голосами.

Коротше, коти поводяться, як коти і нічого в цьому незвичного. А якщо вам хочеться дізнатися більше про експеримент, читайте про це тут.

Вчені передали дані на швидкості вдвічі більшій за пропускну здатність всього інтернету

Дослідникам вдалося передати дані зі швидкістю 1,84 петабайта в секунду. Це майже вдвічі більше, ніж глобальний інтернет-трафік за той самий проміжок часу.

Таким чином вдалося побити попередній рекорд з передачі даних за допомогою одного джерела світла та оптичного чіпа в один петабіт на секунду. І щоб пояснити цю кількість в перспективі, петабіт дорівнює одному мільйону гігабіт. Один гігабіт, або 1000 мегабіт, – це приблизно найшвидша швидкість завантаження даних, яку можна купити за гроші для більшості домогосподарств.

Швидкість і справді неймовірна, однак до застосування технології на практиці ще далеко. Хоча перспектива чимала, можливості слід протестувати в польових умовах, так би мовити. Більше про відкриття, як проходив експеримент і що передавали, читайте в окремому матеріалі.

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За допомогою МРТ та спеціального алгоритму вченим вдалося прочитати думки людини

Справді вражаюче відкриття зробили дослідники з Техаського університету. Вони стверджують, що створили алгоритм-"дешифратор", який може реконструювати думки людини. Для цього він відстежує мозкову активність за допомогою звичайного МРТ-сканера.

Цікаво, що відстежується активність змін кровотоку, а не окремих нейронів, яка є сумнозвісно "шумною" і важко розшифровується – для розшифрування ширших настроїв або семантики того, про що думали троє піддослідних під час прослуховування 16 годин подкастів і радіопередач.

Хоч експеримент досі перевіряється, вчені, які ознайомилися з результатами, залишилися у захваті. Про всі особливості та деталі експерименту можна прочитати в окремій новині за темою.

Найцікавіші новини у галузі науки можна прочитати на сайті Техно 24, тож стежте за нами і дізнавайтеся про цікаві дослідження, вражаючі відкриття та захоплюючі експерименти першими.