Найстарший родовід: стародавня ДНК допомогла розробити генеалогічне дерево доісторичної сім’ї

Завдяки гробниці кам’яної доби дослідники змогли скласти найстаршу таблицю родинних зв’язків. Британські науковці заявили, що знайшли ДНК англійців, які жили приблизно 5700 років тому.

У дослідженні університету Нью-Кастла мовиться про те, як вчені змогли проаналізувати залишки кісток та зубів людей, які були поховані в одному місці. За словами науковців, 27 з 35 тіл були близькими біологічними родичами.

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У похованні виявили 5 безперервних поколінь, які походять від 4 жінок – вони мали дітей лиш від 1 чоловіка.

За допомогою картування ДНК із залишків вчені визначили, що родинна група жила приблизно в 3700–3600 роках до нашої ери – у період кам’яного віку.

Родичів ховали разом

У дослідженні відзначається, що полігамія та усиновлення були поширеними практиками у той час. Саме тому більшість людей у поховальному кургані на краю регіону Котсуолдс-Северн у Великобританії є родичами.

Це дослідження дає нам безпрецедентне уявлення про спорідненість у неолітичній спільноті,

– сказав провідний автор дослідження доктор Кріс Фаулер.

Гробниця, у якій виявили родину, має 2 окремі камери – до однієї можна потрапити через північний вхід, а до іншої – через південний. Відкриттям для вчених стало те, що тіла у похованні розміщені за родовим зв’язком.

Схема кургану, де знайшли поховану родину / Фото Historic England

Ця знахідка має величезне значення – архітектурний план неолітичних гробниць може розповісти нам про те, як діяла сімейна спорідненість у цих гробницях,

– додав Фаулер.

Дослідники стверджують, що курган – найкраще збережена гробниця кам’яного віку у Великій Британії. Знахідки у похованні дають нове уявлення про спорідненість і поховальні практики людей цього періоду.

Спорідненість визначалася за батьком

Дослідження виявило, що прадавні чоловіки зазвичай лежали поряд зі своїми батьками та братами – суспільство кам’яного віку було патрилінійним.

Що таке патрилінійність? Патрилінійною називається та система родинних зв’язків, яка визначає спорідненість та походження за батьківською чи чоловічою лінією. Спільність з якимось чоловіком переходить у спадок – людина отримує ім’я, стан та статус батька.

Курган кам’яного віку, де виявили родинне поховання / Фото Cotswold District Council

Команда також виявила двох членів сім'ї, які померли в дитинстві. Однак повна відсутність дорослих дочок говорить про те, що їхні тіла знаходяться в могилах партнерів-чоловіків, з якими вони мали дітей.

Жінки розташовувалися у камерах за своїм походженням – їх місце залежало від того, наскільки соціально значущими були батьки жінок у громаді.

Дослідники виявили чоловіків, матері яких були поховані разом із ними в могилі, але їхніх батьків у похованні не було. Ці жінки також мали дітей з чоловіком, який походить по чоловічій лінії.

Схема найдавнішого родинного дерева / Рисунок Newcastle University

Не тільки рідня могла спочивати разом

Однак 8 людей, які не були біологічними родичами тих, хто входить до генеалогічного дерева, демонструють – бути кровним родичем не було обов’язковою умовою для входу в цю гробницю. Автори дослідження відзначають, що три з них були жінками, у яких, можливо, був партнер у гробниці. Вони або не мали дітей, або мали дочок, які досягли повноліття і вийшли з громади.

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Дослідження натякає на полігамне суспільство, де усиновлення було звичайним явищем, а лінії походження по батькові та матері були важливими.

Це дослідження зображає те, що є майбутнім стародавньої ДНК: археологи можуть застосовувати аналіз древньої ДНК з достатньо високою роздільною здатністю, щоб вирішувати питання, які справді важливі для науки,

– зазначив професор Девід Райх з Гарвардського університету.