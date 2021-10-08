Виявилося, що мистецтво пивоваріння куди старше, ніж припускали історики.

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Посудини для пива знайшли на півдні Китаю, в Цяоту. Стародавні черепки лежали разом з тілами у похованнях. Археологи стверджують, що настільки старовинних артефактів ще ніде не знаходили – посудини датуються 7 тисячоліттям до нашої ери.

Вчені з Дартмунського університету виявили, що на деяких глечиках лишилися сліди бродіння пива, яких немає ніде – окрім кераміки, яку виявили у похованнях.

Наші результати показали, що посуд для гончарних виробів використовувався для зберігання давнього пива – ферментованого напою з рису, зерна, яке називається сльозами Йова,

– повідомив співавтор дослідження Цзяцзін Ван.

Вчений додав, що в горщиках виявили залишки рисового лушпиння та інших рослин. Імовірно, вони додавалися до пива для кращого бродіння.

На глечиках виявили рештки спирту та дріжджів / Фото Лепінга Цзяна

Стародавнє пиво було ледь алкогольним

Команда дослідників проаналізувала залишки на стінках горщиків – науковці виявили гранули крохмалю та фітоліти, а також дріжджі, які відповідали за бродіння тогочасного пива.

За словами Вана, стародавнє пиво було не схоже на сучасні зразки.

Це був, швидше за все, злегка ферментований і солодкий каламутний напій, який, ймовірно, мав темний колір,

– зазначив дослідник.

Схожі на сучасні горнятка

Деякі з посудин були порівняно невеликими – їх можна тримати в одній руці, як сучасні склянки чи чашки. Горнятка були значно менші за посуд, у якому зберігали напої, тому вчені припускають, що з них безпосередньо пили.

7 із 20 посудин виявилися довгогорлими горщиками Ху, які використовувалися для вживання алкоголю в пізніші історичні періоди.

Так виглядають глечики Ху, які використовували для вживання напоїв / Фото Лепінга Цзяна

Пиво робили не для святкувань

На думку істориків, випивку використовували як частину ритуалу поховання – за допомогою пива давні люди вшановували померлих.

Горщики з пивом виявили у 3-метровому поховальному кургані. Він містив 2 людських скелети та декілька заглиблень з глиняними виробами. Деякі з них чудово збереглися – декілька посудин вціліли. Кераміка була прикрашена білими плямами та абстрактними візерунками.

На той час більшість громад були мисливцями-збирачами, які переважно жили завдяки добуванню кормів. Тому науковці припускають, що збирання та обробка рису були трудомісткими, а пиво в Цяото – важливим напоєм.

Глеки виявили у курганному похованні / Фото Лепінга Цзяна

Кераміку знайшли в нежитлових районах, поблизу поховань, тому дослідники зробили висновок – горщики з пивом, скоріш за все, використовували у поховальних церемоніях.

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Науковці припускають, що ритуальне вживання алкоголю могло бути невід’ємною частиною налагодження суспільних відносин та співробітництва. Саме ця традиція могла бути попередником складних рисових товариств, які виникли 4000 років потому.