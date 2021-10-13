Найстаріші сліди гомінінів виявилися ще стародавнішими, ніж вважалося

Гомініні – це триба, до якої входять люди та усі наші найближчі предки: австралопітеки, неандертальці, шимпанзе. Науковці знаходять по всьому старому світі безліч різноманітних кісток, які допомагають їм класифікувати наших пращурів та зрозуміти, де та як вони жили. Та відкриття на острові Крит кидає виклик деяким парадигмам.

У 2002 році в західній частині острова Крит були відкриті невідомі відбитки ніг. Вони збереглися у відкладеннях Trachilos та належать явно гомінінам – фактично, нашим предкам. У 2017 році їхній вік оцінили у 5,7 мільйона років. В цьому й полягає проблема – згідно із сучасними уявленнями антропологів, ранні гомініні ніколи не покидали Африки. 5,7 мільйона років – це навіть більше, ніж час, коли жив ардипітек, який був предком австралопітеків афарських, наших прямих пращурів.

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Скам'янілі відбитки стоп гомініні / Фото Proceedings of the Geologists' Association

Нове дослідження відбитків невідомих гомініні

У науці часто буває так, що чиєсь фантастичне та феноменальне відкриття спростовують подальші ретельніші дослідження. Часто за цю роботу, перевірка фактів, беруться цілі міжнародні групи вчених. Критські відбитки не стали виключенням – за перевірку взялися вчені з багатьох країн світу.

Вони виявили, що відбиткам дійсно не 5,7 мільйона років. Провівши нові датування, виявилося, що вони ще старіші – вік зріс приблизно до 6,05 мільйона років. Науковці припускають, що сліди міг залишити так званий оррорін. Цей вид ряду приматів жив якраз у той час. Проблема у тому, що ми дуже мало знаємо про орроріна. Дехто вважає його найстарішим пращуром триби гомініні.



Найкраще збережені відбитки: фотографія, лазерне сканування, сканування з інтерпретацією / Фото Proceedings of the Geologists' Association

Тепер слід очікувати на критичні статті опонентів. Адже багато хто сумнівається, що ранні гомініні змогли покинути Африку та дістатися Криту. Хоча слід зауважити, що тоді Крит був з'єднаний з Грецією, а незадовго (у геологічних мірках) до того Середземне море було набагато мілкішим, або взагалі пересихало – цей період відомий як Мессінський пік солоності. Вчені не мають певності щодо тих часів, проте цілком можливо, що давні гомініні могли перетнути висохле море та дістатися Європи.