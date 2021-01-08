Восени 2020 року Apple представила 4 нові смартфони лінійки iPhone 12. При цьому моделі iPhone 12 mini мала стати бестселером лінійки, однак його продажі наразі розчаровують.

Як свідчать дані нового звіту, з усіх чотирьох смартфонів лінійки iPhone 12, саме модель mini виявилась слабкою ланкою, адже має найменший попит серед всіх новинок, пише wccftech.

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Деталі у цифрах

Як свідчать дані CIRP свідчать, на частку iPhone 12 mini припадає лише 6% усіх продажів iPhone в США.

Інші три моделі демонструють зовсім інші результати продажів. Найбільш популярною є звичайна версія iPhone 12, на її частку припадає 27% продажів нових iPhone в США. Моделі iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max отримали практично однакову популярність – приблизно по 20%.

Причини

Як розповів співзасновник CIRP Майк Левін, привабливість iPhone 12 mini виявилася занадто низькою через його вищу ціну (699 доларів). Якщо порівнювати з дуже популярними смартфонами минулих років – iPhone Xr (499 доларів), iPhone 11 (599 доларів) та iPhone SE 2020 (399 доларів) – стає зрозумілим, що модель mini “доступним” не назвеш.

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Ці результати також можуть означати, що Apple, можливо, відмовиться від випуску iPhone 13 mini в кінці цього року. Хоча зараз аналітики кажуть, що в 2021 році нас очікує поява чотирьох моделей з такими ж розмірами дисплеїв, що і у попередників.