Астрономи знайшли найпотужніший у галактиці природний прискорювач космічних променів

Наземний телескоп HAWC виявив найпотужніший у Чумацькому Шляху природний прискорювач космічних променів – ним виявилося молоде зоряне скупчення всередині надбульбашки "Кокон Лебедя". Передбачається, що за прискорення протонів до енергій 10-1000 тераелектронвольт можуть відповідати зіткнення потужних зіркових вітрів.

Якщо побудувати енергетичний спектр всіх компонентів космічних променів, то можна помітити кілька зламів, один з яких (названий фізиками "коліном") знаходиться у районі декількох петаелектронвольт. Астрофізиків вже давно цікавить природа "коліна", яке близьке до граничних можливостей земних прискорювачів частинок.

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Вважається, що джерела подібних частинок (певатрони) повинні знаходиться в межах Чумацького Шляху і можуть бути залишками наднових, пульсарами, скупченнями молодих зірок або областю поблизу центру Чумацького Шляху, де знаходиться надмасивна чорна діра. Однак процес пошуку конкретних джерел високоенергетичних частинок космічних променів досить важкий і на сьогоднішній день спостережень вкрай мало.

Виявлення найпотужнішого природного прискорювача часток

Група астрономів на чолі з Петрою Хуентемейер з Мічиганського технологічного університету повідомила про реєстрацію гамма-квантів з енергіями 10-1000 тераелектронвольт від області зореутворення в Чумацькому Шляху, відомої як "Кокон Лебедя" (Cygnus Cocoon), за допомогою телескопа HAWC ( High-Altitude Water Cherenkov), яка фіксує черенковске випромінювання від вторинних частинок, що виникають при взаємодії космічних променів з атмосферою Землі.

"Кокон Лебедя" являє собою надбульбашку навколо регіону активного формування масивних зірок, діаметром близько 180 світлових років, яка знаходиться на відстані 4,6 тисячі світлових років від Сонця у сузір'ї Лебедя. Вона містить два молодих зоряні скупчення Cygnus OB2 і NGC 6910.

Вчені прийшли до висновку, що гамма-кванти які реєструються породжуються протонами космічних променів з енергіями 10-1000 тераелектронвольт, які виходять від скупчення Cygnus OB2. Передбачається, що прискорення частинок відбувається всередині надбульбашки і може бути пов'язане із зіткненнями потужних зіркових вітрів, крім того, "Кокон Лебедя" може також випускати високоенергетичні нейтрино у ході бета-розпаду іонів, утворених в результаті взаємодії протонів космічних променів з міжзоряним газом.

Що все це означає

Дана область може вважатися найпотужнішим з відомих природних прискорювачів частинок у нашій галактиці. Очікується, що майбутні спостереження за гамма-квантами високих енергій за допомогою обсерваторій SWGO (Southern Wide-field Gamma-ray Observatory) і LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory) дадуть більше даних спостережень, які можна буде використовувати для визначення внеску інших зоряних скупчень у галактичні космічні промені.