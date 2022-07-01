Сервіс AnTuTu представив свіжий рейтинг найпотужніших смартфонів

Популярний сервіс для тестування продуктивності пристроїв AnTuTu опублікував оновлений рейтинг потужності смартфонів на Android. Якщо раніше тут панував процесор Snapdragon 8 Gen1, то тепер у нього з'явився конкурент.

Зазначимо, що такий рейтинг сервіс складає щомісяця, а також підбиває підсумки наприкінці року. Цього разу в списку лідерів опинився чип Dimensity 9000 від MediaTek.

Цікаво Доступні та потужні: рейтинг продуктивних смартфонів від Antutu

Рейтинг найпродуктивніших

На першому місці опинився Black Shark 5 Pro із середнім балом 1 040 111. Це ігровий смартфон, створений з акцентом на потужності. Він побудований на процесорі Snapdragon 8 Gen 1, має 16 гігабайтів оперативної та 512 гігабайтів постійної пам'яті.

із середнім балом 1 040 111. Це ігровий смартфон, створений з акцентом на потужності. Він побудований на процесорі Snapdragon 8 Gen 1, має 16 гігабайтів оперативної та 512 гігабайтів постійної пам'яті. Друге місце – за Nubia Red Magic 7 Pro із середнім балом 1 031 867. Серед його переваг називають ефективну схему розсіювання тепла з повітряним охолодженням, однак це позначається на споживанні енергії. Смартфон також має на борту Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

із середнім балом 1 031 867. Серед його переваг називають ефективну схему розсіювання тепла з повітряним охолодженням, однак це позначається на споживанні енергії. Смартфон також має на борту Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Трійку замикає Lenovo Legion Y90, ще один флагман на Snapdragon 8 Gen1.



Найпродуктивніші Android-смартфони / Інфографіка AnTuTu

Шосте та сьоме місце в рейтингу забрали смартфони на процесорі Dimensity 9000. Це Vivo X80 та Oppo Find X5 Pro відповідно. Обидва смартфони показують приблизно однаковий результат в тестах.

Статистику зібрано в період з 1 по 30 червня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів — моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.