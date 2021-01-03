Користувачі неохоче переходять на нові версії продуктів, віддаючи перевагу звичним системам та ресурсам. Так, застарілий браузер Internet Explorer досі займає велику частку ринку, не дивлячись на те, що компанія Microsoft намагається різними способами перевести всіх на новіший Edge. Виявилось, аналогічна ситуація і з Windows XP.

Аналітичні компанії NetMarketShare і StatCounter поділилися даними про кількість встановлених версій Windows на комп'ютерах за 2020 рік. Windows 7 досі знаходиться в лідерах. Про це пише видання Windows Latest.

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Статистика користування Windows

14 січня 2020 року Microsoft припинила випускати критичні оновлення безпеки і надавати технічну підтримку користувачам Windows 7. Компанія пропонувала всім користувачам цієї версії операційної системи безкоштовно (при наявності ліцензії) перейти на Windows 10. Проте мільйони людей відмовилися від цієї пропозиції!

На даний момент, за статистикою StatCounter, Windows 7 встановлена на 17,6 відсотка Windows-комп'ютерів у світі. У 2019 році частка становила 25,56 відсотка. Тобто після остаточного припинення підтримки частка знизилася всього на 8 відсотків.



Дані StatCounter / Скріншот windowslatest

А ось NetMarketShare надає дещо інші цифри. За їх інформацією частка Windows 7 становить зараз 21 відсоток, і це на 10 відсотків менше в порівнянні з їхніми даними за 2019 рік.



Дані NetMarketShare / Скріншот windowslatest

Домінування Windows 7 на ринку, можливо, пов'язано з тим, що багато організацій, які придбали ліцензію на систему, не поспішають оновлюватися на Windows 10, щоб уникнути додаткових витрат, пов'язаних з оновленням ПК і необхідністю додаткового обслуговування. Крім того, практично весь існуючий софт продовжує випускатися в тому числі й для Windows 7.

Парадоксально, але в обох звітах у п'ятірці найпопулярніших версій продовжує перебувати Windows XP. Але її частка сильно впала і становить менше 1 відсотка.