Instagram став в Україні популярнішим, ніж Facebook

Комунікаційна агенція plusone опублікувала результати дослідження присутності соцмереж в Україні. Зокрема, назвали найпопулярніші ресурси серед різних вікових категорій.

Згідно зі звітом, Instagram вперше за час роботи в Україні випередив Facebook у кількості користувачів.

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Результати

За останні пів року українська аудиторія Facebook збільшилася на 800 тисяч – до 16,8 мільйона користувачів.

Instagram же зріс одразу на 2,3 мільйона – до 17,3 мільйона користувачів.

Також на 3,8 мільйона збільшилася аудиторія тих, кого можна охопити рекламними інструментами Meta – до 27,8 мільйона.



Загальна аудиторія (користувачі від 13 років) найпопулярніших в Україні соцмереж / Фото plusone

Що стосується аудиторії від 18 років, то тут картина не сильно змінюється. Найбільшу аудиторію має YouTube, за ним йдуть Facebook, Instagram і TikTok відповідно.



Аудиторія YouTube, Facebook, Instagram і TikTok / Фото plusone

Нарешті, найцікавіше: розподіл популярності соцмереж серед вікових категорій.

Аудиторія віком 18-24 роки віддає перевагу TikTok . На другому місці для молодих людей Instagram

. На другому місці для молодих людей Instagram Серед користувачів від 25 до 34 років найпопулярнішим є YouTube . Друге місце тут також дісталось Instagram.

. Друге місце тут також дісталось Instagram. Аналогічна ситуація й у категорій 35-44 роки, 45-54 та 55+ – усі вони більшою мірою дивляться YouTube. Однак в усіх трьох випадках друге місце зайняв уже Facebook.



Розподіл популярності соцмереж серед вікових категорій / Фото plusone

Отримати доступ до повних деталізованих результатів дослідження можна за посиланням у джерелі.