Мобільний оператор "Київстар" проаналізував, якими месенджерами та соцмережами найактивніше користуються його абоненти. Для дослідження використовували узагальнені та знеособлені дані про мобільний дата-трафік у мережі оператора.

Найпопулярніший месенджер

Найпопулярнішим месенджером є Viber. Тут без сюрпризів – цей месенджер вже не перший рік має дуже високий попит серед українців.

До теми YouTube: історія розквіту найпопулярнішого відеосервісу

Як підрахували у "Київстарі", щомісяця ним користується 12 мільйонів абонентів. Далі в рейтингу йдуть Facebook Messenger з 11 мільйонів користувачів, Telegram з 6 мільйонів та WhatsApp приблизно з 5 мільйонів.

Рейтинг соцмереж в Україні / Фото Київстар

Найпопулярніша соцмережа

Рейтинг соцмереж очолюють Facebook та YouTube, ними щомісяця користується приблизно по 13 мільйонів абонентів "Київстар". Instagram користуються трохи менше – 10 мільйонів осіб. На третьому місці – платформа Twitter з 7 мільйонів, а замикає рейтинг найпопулярніших Tik Tok з 5,5 мільйонів.

Цікаво, що у рейтингу за тривалістю використання лідирує Tik Tok. В середньому, абонементи проводять у соцмережі по 88 хвилин на день. А кожен десятий користувач проводить в цьому додатку понад 4 години на день. YouTube дивляться у середньому 54 хвилини на день, а в Facebook користувачі проводять по 44 хвилини.