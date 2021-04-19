Якими месенджерами найчастіше користуються українці: дослідження

Серед мобільних додатків, за допомогою яких українці обмінюються інформацією, є три головних, якими користується більшість населення країни – Viber, Facebook Messenger і Telegram. Про це повідомили на сайті Київського міжнародного інститут соціології, який проводив відповідне соціологічне дослідження 5 – 7 лютого 2021 року.

Опитавши 2005 респондентів, Інститут виявив, що 27% українців взагалі не використовують мобільний телефон для обміну повідомленнями. Ті респонденти, які користуються телефоном, могли обрати наступні варіанти відповідей: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Twitter.

Цікаво Емодзі у робочому чаті: коли і які смайли використовувати, щоб не здаватись безглуздим



Найпопулярніші додатки в Україні / Фото Рexels

Найпопулярніші додатки для листування в Україні

Найбільш поширеним серед населення застосунком для обміну інформації став Viber , яким користуються майже 66% респондентів. Додаток лідирує серед усіх вікових груп.



серед населення застосунком для обміну інформації став , яким користуються майже 66% респондентів. Додаток лідирує серед усіх вікових груп. Друге місце посідає Facebook Messenger, який використовують майже 35% опитаних. Проте лідирує додаток не скрізь. У віковій категорії "18-29 років" друге місце займає Telegram, який використовують 45% користувачів. Також у віковій групі "70 років і старші" опитані більше користуються WhatsApp, аніж Facebook Messenger.

Цікаве для вас Facebook помилково видалив сторінку міста, сприйнявши його назву за лайливе слово

Третє місце за кількістю користувачів займає Telegram – йому довіряють 24,2% користувачів. Цей додаток, як раніше зазначалось, займає другу позицію серед вікової категорії "18-29 років".

за кількістю користувачів займає – йому довіряють 24,2% користувачів. Цей додаток, як раніше зазначалось, займає другу позицію серед вікової категорії "18-29 років". Четверте та п’яте місце займають WhatsApp та Twitter відповідно. Цікаво, що в опитування не потрапили такі популярні засоби комунікації, як Instagram та TikTok.

Згідно з дослідженням, можливості Telegam та WhatsApp більше використовують жителі міст. Telegram – 28% у містах та 16% у селах; WhatsApp – 25% серед міського населення та 12% серед сільського.