Багато компаній, котрі пішли з ринку росії, в Україні навпаки збираються розширювати свою діяльність. Деякі нарешті додали українську мову в свій інтерфейс, інші – запропонували послуги, які раніше не були доступні.

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У додатку Facebook для iOS з'явилась українська мова.

Як пояснив Антон Мельник, багато років компанія не вважала це необхідним через малу кількість користувачів соцмережі, які є власниками iPhone.

Вперше про це я розмовляв ще в березні минулого року, уявляєте? Було багато різних аргументів, але вони відповідали, що 90% користувачів фейсбуку в Україні – Android-користувачі, а українців на IOS – лише кілька мільйонів. Тому в рамках фейсбучного SЕО-світу це для них було не на часі. Але нічого, ми це питання рухали, рухали й таки зробили,

– каже Антон Мельник.

В Instagram для українських користувачів зробили музику й Reels.

Раніше ці функції не були доступні через відсутність на нашому ринку великих музичних компаній, з якими б узгоджувались права на використання треків.

Це взагалі було нереальним. Коли я про це просив у березні минулого року, мені казали: "Та це фантастика, це зараз просто неможливо. Давайте поговоримо тільки про мову",

– додає експерт.

"Розумієте, яка була проблема – для того, щоб музика функціонувала в країні, потрібні були хоча б якісь великі музичні компанії: Universal, Sony Music та інші. В Україні й досі не зареєстрована жодна така топова музична компанія. Вони усі були зареєстровані на росії.

До речі, щодо листів. У березні ми від Михайла Федорова і Мінцифри писали цим великим музичним компаніям, тиснули, щоб вони пішли з росії. І з нашої подачі вони таки пішли звідти за пару тижнів. Але з росії вони пішли, а до нас не прийшли. Звісно, через війну. Однак декілька з них сказали, що відкриються в Україні після війни.

Тому й виникала проблема – а що з правами на музику? Але Meta придумала своє рішення. І фактично усі продукти, які вони пропонують користувачам, тепер доступні й в Україні."

Messenger також буде українською.

За словами Антона Мельника, "месенджер і на IOS, і на Android одночасно з’явиться з українською мовою". Імовірно, це станеться вже восени.