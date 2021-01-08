Відомий блогер Зак Нільсон, що веде YouTube-канал JerryRigEverything, підбив власні підсумки 2020 року. Зокрема, він назвав найміцніші моделі року, а також пристрої, які найлегше піддаються ремонту.

Відео з підсумками року він розмістив на своєму YouTube-каналі JerryRigEverything.

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Додамо, що у 2020 році Нільсон протестував дуже велику кількість смартфонів. Всі пристрої тестувалися однаковим "фірмовим" методом. Тож йому було просто вибрати найміцніші моделі.

Найміцніші

Найміцнішим смартфоном 2020 року блогер вважає Google Pixel 4a. При цьому найкрихкішим смартфоном виявився середньобюджетний OnePlus Nord.

Щодо ремонтоздатності, то проблем із відновленням не буде у користувачів Google Pixel 5. У той же час експерт віддав йому звання найбільш "оманливого" пристрою. А от найбільш проблемним у плані ремонтоздатності є смартфон BlackShark 3.

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Також блогер назвав найбільш інноваційний смартфон. Ним виявився ZTE Axon 20. Як каже експерт, саме цей пристрій першим на ринку запропонував приховану підекранну камеру.

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А от найкрасивішим смартфоном 2020 року блогер назвав iPhone 12 Pro Max. Гадаємо, з цією думкою погодяться багато користувачів.