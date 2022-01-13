Найменшу антену в світі, розміром усього 5 нанометрів, створили на основі ДНК

Дослідники з Монреальського університету змогли створити антену рекордно малих розмірів. Застосування їй знайдеться у низці сфер, зокрема в медицині.

Така наноантенна допоможе перевіряти ефективність ліків, вивчати людський організм на молекулярному рівні, створювати і перевіряти нанотехнології. Результати експериментів були опубліковані в цьому році в журналі Nature Methods.

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Що відомо про розробку

Наноантенна вміє приймати й випускати світлові сигнали.

Вона приймає світло одного кольору і в залежності від руху досліджуваного білка, який вона відчуває, пізніше передає назад світло іншого кольору.

За допомогою молекулярної взаємодії вона може вивчати поверхню білка на нанорівні.

В останні роки хіміки усвідомили, що ДНК можна використовувати для створення різних наноструктур і наномашин. Натхненні "легоподібними" властивостями ДНК з будівельними блоками, які зазвичай у 20 000 разів менше людської волосини, ми створили флуоресцентну наноантенну, яка допоможе вивчати функцію білків,

– розповідає керівник дослідження Алексіс Валле-Беліль, професор хімії з Монреальського університету.

Однією з основних переваг використання ДНК для створення наноантенн називають те, що хімія ДНК у використанні відносно проста і програмована.

Наноантени на основі ДНК можуть бути синтезовані з різною довжиною і гнучкістю.

Легко прикріпити флуоресцентну молекулу до ДНК, а потім прикріпити отриману наноантенну, наприклад, до ферменту.

Коли білок ферменту "працює", антена генерує чіткий сигнал.

Антена показує, наскільки правильно працюють білки, які процеси в них відбуваються.

Наприклад, ми вперше змогли визначити в режимі реального часу взаємодію ферменту лужної фосфатази з різними біологічними молекулами та ліками. Особливості його функціонування є фактором багатьох захворювань, включаючи різні види раку і запалення кишечника,

– каже Скотт Харрун, докторант з хімії Університету штату Массачусетс, один з авторів дослідження..

Зараз розробники працюють над створенням стартапу для комерціалізації та надання цієї наноантени дослідникам та фармацевтичній промисловості