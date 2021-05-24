"Найкращий роботодавець 2020": EY провела дослідження привабливості компаній ІТ-галузі

Компанія Ernst&Young. провела опитування професіоналів та студентів, які називали найкращі на їхню думку компанії з різних галузей економіки та вказували критерії привабливості роботодавців.

В опитуванні взяли участь понад 1200 респондентів з різних регіонів України у період з жовтня по грудень 2020 року. Учасники самостійно назвали до трьох роботодавців у порядку їхньої привабливості, а також обрали цікаві їм компанії у запропонованих галузевих списках. Списки склали на основі згадувань учасників минулорічних досліджень.

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Дослідження дозволяє проаналізувати привабливість роботодавців на ринку та визначити основні фактори, які впливають на рішення кандидатів при виборі місця роботи.

Опитування показало, що для ІТ-професіоналів ключовими критеріями вибору роботодавців у 2020 році були:

заробітна плата;

корпоративна культура;

особистісне і професійне зростання;

та імідж компанії на ринку.

Серед інших факторів привабливості роботодавців більшість респондентів також відзначили комфортні умови праці, кар'єрне зростання, інноваційність, міжнародний досвід тощо.

Найкращі роботодавці року

У галузі IT одним з найкращих роботодавців на думку професіоналів визнано Intellias.

Серед інших ІТ-компаній, які увійшли у десятку найкращих, професіонали згадали:

Ciklum;

EPAM;

Genesis;

GlobalLogic;

Google;

Grammarly;

MacPaw;

Microsoft;

SoftServe.

Впродовж 19 років Intellias пройшов шлях від маленького офісу до однієї з найбільших сервісних ІТ компаній України. І хоч би як швидко ми не зростали, нашою незмінною цінністю залишається людяність. Успіх компанії можливий завдяки нашим спеціалістам, тому ми приділяємо велику увагу корпоративній культурі та реалізуємо багато ініціатив, щоб бути комфортним місцем для роботи і розвитку,

– коментує Віталій Седлер, СЕО та співзасновник Intellias.

Нагадаємо, що у 2020 році компанія отримала таке ж звання від видання Forbes Україна. Крім того, Intellias двічі здобув звання "Велопрацедавця року".