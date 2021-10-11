Дослідження провела команда популярного бенчмарка AnTuTu. Річ у тім, що сайт і додаток сервісу має функцію оцінки, яка дозволяє кожному користувачеві показати, наскільки він задоволений своїм смартфоном.

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Найкращі смартфони за версією користувачів

Опублікований рейтинг оновлюється щомісяця і стосується лише смартфонів, які працюють під управлінням операційної системи Android.

Перше місце займає флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G , який побачив світ у серпні 2020 року. Цим смартфоном задоволені 97,1 відсотка власників.

, який побачив світ у серпні 2020 року. Цим смартфоном задоволені 97,1 відсотка власників. На другій позиції з результатом у 95,19 відсотка користувачі розмістили Oppo K9 5G . Його випустили цього року і це смартфон середнього класу.

. Його випустили цього року і це смартфон середнього класу. Третє місце дісталося Huawei Mate 30 5G. Його відзначили 94,22 відсотка користувачів. Варто зазначити, що смартфону вже два роки, а він і досі утримує позиції. Не останню роль у цьому зіграло й оновлення до Harmony OS 2.0. Китайські користувачі заявляють, що нова ОС "значно підвищує плавність роботи пристрою".



Якими смартфонами найбільше задоволені користувачі / Фото AnTuTu

Далі розташувались Meizu 18 Pro та Meizu 18, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, який компанія презентувала у січні цього року, Huawei P40 Pro+, Vivo S10 Pro, Vivo X60 Pro+, Honor Magic3 Pro.

У рейтингу немає жодного смартфона Xiaomi, яку постійно сварять за баги в оболонці MIUI, багаторічну проблему з датчиком наближення, яку компанія досі не виправила, та інші проблеми як програмного, так і апаратного характеру. Так само користувачі не відзначили й смартфони Pixel від компанії Google.