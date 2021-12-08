Зазначимо, що розширення зі списку не обов'язково вийшли у 2021 році. Google обрала саме ті додатки для Chrome, які актуальні зараз. Усі розширення розбиті на категорії для зручності.

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Спілкування та співробітництво

Loom – дає змогу робити записи екрана, голосу або відео з інтегрованої камери для надсилання коротких повідомлень замість тексту;

Mote – дозволяє записувати та додавати голосові повідомлення в Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Classroom та Gmail, а також до інших програм та на сторонні сайти;

WordTune – дозволяє оптимізувати спілкування, перефразовуючи пропозиції та відшукуючи друкарські помилки.

Продуктивність

Forest – вносить ігровий елемент у робочий процес. Бажаючи сконцентруватися на роботі, користувач садить віртуальне дерево. Якщо у процесі роботи він відволікається на сайти із чорного списку, дерево вмирає;

Dark Reader – захищає очі, дозволяючи вмикати темний режим;

Tab Manager Plus – зручний менеджер вкладок за версією Google;

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – менеджер скриншотів.

Віртуальне навчання

Kami – дозволяє створювати інтерактивний простір для викладачів та студентів;

InsertLearning – допомагає легко робити нотатки та інтегрується з Google Classroom;

Toucan – допомагає вивчати іноземну мову, просто переглядаючи сайти вже знайомим. Автоматично перекладає окремі слова у пропозиціях на сайті, дозволяючи з урахуванням контексту вивчати мову практично непомітно для себе;

Rememberry – допомагає вивчати іноземні слова та словосполучення, виділяючи та перекладаючи окремі фрагменти іноземного тексту. Незнайомі слова можна зберігати для створення спеціальних карток для подальшого повторення.

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Різне

Stylus – допомагає створювати та встановлювати кастомні теми для улюблених сайтів;

Rakuten – автоматично шукає купони, знижки та найкращі варіанти кешбеку.