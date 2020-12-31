Американське космічне агентство NASA вирішило привітати усіх зі святами та підготувало підбірку фотографій зроблених протягом 2020 року. Знімки демонструють різні місії та їх етапи протягом року, який підходить до кінця.

Усі фото від NASA доступні за спеціальним посиланням. Ми ж на 24 каналі вибрали найбільш цікаві та знакові фото, зроблені у 2020 році.

Не пропустіть Космічний 2020: найважливіші відкриття, досягнення та місії року

Вражаючі фото NASA

Ракета Antares відправлена в рамках 13-ї контрактної місія Northrop Grumman із поставки вантажів NASA на Міжнародну космічну станцію.



Northrop Grumman Antares CRS-13



Старт ракети Antares

Астронавтка Крістіна Кох, яка встановила рекорд за тривалістю перебування у космосі серед жінок. Учасниця 61-го екіпажу МКС, який повернувся на Землю 6 лютого 2020 року.



Астронавтка NASA Крістіна Кох повернулася з МКС

Старт історичної місії SpaceX Demo-2, врамках якої до МКС відправили двох американських астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі.



Старт Falcon 9 з кораблем Crew Dragon

Зображення складене з шести кадрів показує Міжнародну космічну станцію з екіпажем із п’яти осіб на борту, у силуеті, в момент транзиту через Сонце зі швидкістю приблизно 8 кілометрів на секунду. На борту 63-я експедиція з астронавтами NASA Крісом Кессіді, Дугласом Герлі, Робертом Бенкеном та космонавтами Роскосмосу Анатолієм Іванішиним й Іваном Вагнером.



Транзит МКС на фоні Сонця

На фото Міжнародна космічна станція з екіпажем у складі п’яти осіб на борту над кометою NEOWISE.



Комета NEOWISE та політ МКС

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon Endeavour повертається на Землю в рамках місії Demo-2. Приводнення відбулося у Мексиканській затоці біля узбережжя Пенсаколи, штат Флорида, у неділю, 2 серпня 2020 року. Бенкен і Герлі повернулися, провівши 64 дні у космосі.



Повернення астронавтів Боба Бенкена та Дага Герлі з МКС на кораблі Crew Dragon

А це вже старт першої регулярної місії SpaceX Crew-1 до МКС. На борту 3 астронавти NASA: Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер та астронавт аерокосмічних досліджень Японії Соїчі Ногучі. Екіпаж перебуватиме на борту станції протягом шести місяців.



Старт Falcon 9 у рамках першої регулярної місії SpaceX Crew-1 до МКС

Фото Сатурну (вгорі) та Юпітера (внизу) після заходу сонця. Вид з Національного парку Шенандоа. Ці дві планети наближаються одна до одної в небі, рухаючись до "великого з'єднання", яке відбулося 21 грудня.



Сатурн та Юпітер на нічному небі перед "великим з'єднанням"



Змонтоване фото "великого з'єднання" Сатурна та Юпітера