Найкраще збережені тварини, яким тисячі років: унікальні знахідки льодовикової епохи

Знахідки цілих тварин доби льодовикового періоду – велика рідкість. Якщо ці знахідки в гарному стані, то можна вважати, що науковцям казково пощастило. Такі муміфіковані тварини дозволяються виявити, як проходив еволюційний процес, як жили давні тварини, що вони їли, чим хворіли та від чого помирали.

Простори вічної мерзлоти приховують в собі багато муміфікованих тварин. Саме такі мумії й знайшли мисливці за мамонтовою кісткою у 2017 році. Два маленькі створіння, два дитинчати печерного лева, яким було всього 1 – 2 місяці від народження. Та найразючіше те, що обидві тварини ідеально збереглися.



Замерзлі у вічній мерзлоті кошенята печерного лева / Фото Stockholm University

Спарта та Борис

Знайдені кошенята печерного лева були в Сибіру. Вчені говорять, що ці два екземпляри – це найкраще збережені залишки тварин льодовикового періоду.

Кішечку назвали Спартою. Кота – Борис. Обом дитинчатам на момент смерті було близько 1 – 2 місяців.

У тварин ідеально збереглися внутрішні органи, шкіра, зуби, хутро та навіть вуса.

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Чи були Спарта та Борис братом та сестрою?

Дистанція між знахідками всього 15 метрів, а загинули вони приблизно в однаковому віці. Та левенята не є родичами.

Щобільше, різниця між ними становить понад 10 тисяч років. Про це свідчить метод радіовуглецевого датування.

Спарта загинула близько 28 тисяч років тому.

Борис помер близько 43 тисяч років тому.

Дивина криється в тому, що два представники одного виду та одного віку загинули в одному й тому самому місці з різницею у 15 тисяч років.

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Малюнки печерних левів у печері Шове, Франція / Фото Stockholm University

Як загинули левенята

Вчені ретельно дослідили тіла левенят. Виявилося, що дитинчата отримали певні травми за життя та це не пов'язано з нападом хижаків.

Враховуючи високий рівень збереження знахідок, вчені стверджують, що "процес поховання" мав відбутися майже моментально. Тому, говорять науковці, ймовірніші за все 2 варіанти:

кошенята провалилися у тріщину, яка утворилася у вічній мерзлоті;

або вони стали жертвами зсуву, який моментально поховав їх заживо.

Вчені планують секвенувати геном кошенят, щоб якомога краще вивчити вимерлих печерних левів.