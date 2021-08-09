Простори вічної мерзлоти приховують в собі багато муміфікованих тварин. Саме такі мумії й знайшли мисливці за мамонтовою кісткою у 2017 році. Два маленькі створіння, два дитинчати печерного лева, яким було всього 1 – 2 місяці від народження. Та найразючіше те, що обидві тварини ідеально збереглися.



Замерзлі у вічній мерзлоті кошенята печерного лева / Фото Stockholm University

Спарта та Борис

Знайдені кошенята печерного лева були в Сибіру. Вчені говорять, що ці два екземпляри – це найкраще збережені залишки тварин льодовикового періоду.

Кішечку назвали Спартою. Кота – Борис. Обом дитинчатам на момент смерті було близько 1 – 2 місяців.

У тварин ідеально збереглися внутрішні органи, шкіра, зуби, хутро та навіть вуса.

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Чи були Спарта та Борис братом та сестрою?

Дистанція між знахідками всього 15 метрів, а загинули вони приблизно в однаковому віці. Та левенята не є родичами.

Щобільше, різниця між ними становить понад 10 тисяч років. Про це свідчить метод радіовуглецевого датування.

Спарта загинула близько 28 тисяч років тому.

Борис помер близько 43 тисяч років тому.

Дивина криється в тому, що два представники одного виду та одного віку загинули в одному й тому самому місці з різницею у 15 тисяч років.

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Малюнки печерних левів у печері Шове, Франція / Фото Stockholm University

Як загинули левенята

Вчені ретельно дослідили тіла левенят. Виявилося, що дитинчата отримали певні травми за життя та це не пов'язано з нападом хижаків.

Враховуючи високий рівень збереження знахідок, вчені стверджують, що "процес поховання" мав відбутися майже моментально. Тому, говорять науковці, ймовірніші за все 2 варіанти:

кошенята провалилися у тріщину, яка утворилася у вічній мерзлоті;

або вони стали жертвами зсуву, який моментально поховав їх заживо.

Вчені планують секвенувати геном кошенят, щоб якомога краще вивчити вимерлих печерних левів.