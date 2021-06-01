10 найхолодніших місць на Землі

Після жаркого літа більшість людей чекає на настання зими. Катання на санях та лижах, гра в сніжки, мороз – такі речі були невід'ємним атрибутом зими. Та є на планеті Земля місяця, де мороз настільки сильний, що мало який загартований альпініст туди поїде.

Холодних місць існує багато. Десь морози приходять сезонно, а десь температура не підіймається вище -40 градусів за Цельсієм. Пропонуємо до перегляду підбірку місць, де були зафіксовані історичні мінімуми температур.

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Арктика / Фото Unsplash

10 найхолодніших місць на планеті Земля

10 місце – покинуте село Снаг, Юкон, Канада

Територія Юкон – це одне з найхолодніших місць Північної Америки. У 1947 році у селі Снаг була зафіксована рекордно низька температура, яка становила -62,7 градуса за Цельсієм.



Село було розташоване неподалік від кордону із США / Скриншот з Google Maps

9 місце – покинута наукова полярна станція Великої Британії North Ice, Гренландія

Нехай назва цього найбільшого на Землі острова не вводить вас в оману. Зелені там мало. Проте багато холоду.

У 1954 році на станції зафіксували рекордний показник низької температури, який склав -66,1 градуса за Цельсієм.

Станція британських полярників розташовувалася на безкраїх льодовиках Гренландії / Скриншот з Google Maps

8 місце – селище Оймякон, Росія

Оймякон – це один з "Полюсів холоду". Це найхолодніше місце на Землі, де є постійне населення.

У 1933 році на місцевій метеостанції була зафіксована температура -67,8 градуса за Цельсієм.



Пси та метеостанції в Оймяконі / Фото Ілля Варламов

7 місце – місто Верхоянськ, Росія

Верхоянськ – маленьке місто куди в останні роки існування Російської Імперії відправляли неугодних людей у заслання. Змагається з Оймяконом за першість у званні "Полюс холоду".

У 1892 році у Верхоянську була зареєстрована рекордно низька температура, яка склала -67,8 градуса за Цельсієм.



Верхоянськ у 2020 році / Фото Ілля Варламов

6 місце – науково-дослідна станція Klinck, Гренландія

У 1954 році на льодовиках Гренландії зареєстрували історичний мінімум -66,1 градуса за Цельсієм. Та острів не став зупинятися на досягнутому й у 1991 році оновив рекорд. Новий мінімум зафіксованої температури склав -69,6 градуса за Цельсієм.



Місце розташування науково-дослідної станції Klinck / Фото Polarjournal

5 місце – гора Деналі, Аляска

Найвища гора Північної Америки, яка колись мала назву Мак-Кінлі. Це дуже холодне місце. Термометри регулярно фіксують температури у діапазоні від -50 градусів до -70 градусів за Цельсієм.

Найнижча позначка, яку показав термометр сягала -73 градусів за Цельсієм.



Гора Деналі, Аляска / Фото Unsplash

4 місце – Купол Аргуса, Антарктида

Купола Аргуса, або Купол А – це один з льодовикових щитів Антарктиди та найвище місце на континенті. Типовий день на Куполі – це вітер та мороз. Деякі дослідники стверджують, що температура поверхні може опускатися до -98 градусів за Цельсієм.

Та найнижча зареєстрована температура трішки вища, і сягала позначки -82,5 градуса за Цельсієм.



Безрадісний краєвид Купола Аргуса / Фото Wondermondo

3 місце – станція "Амундсен-Скотт", Південний полюс, Антарктида

Південний полюс Землі – місце суворе. На ньому розташована науково-дослідна станція, названа на честь підкорювачів полюса Руаля Амундсена та його опонента Роберта Скотта.

Найнижча зареєстрована температура сягала позначки -82,8 градуса за Цельсієм.



Станція "Амундсен-Скотт" / Фото Wikipedia

2 місце – науково-дослідна станція "Восток", Антарктида

Колись радянська, а тепер російська наукова станція. Розташована на відстані 1253 кілометри від Південного полюса.

У 1983 році на станції була зареєстрована температура -89,2 градуса за Цельсієм. Цей показник став абсолютним рекордом зареєстрованої низької температури у ХХ столітті.



Станція "Восток" / Фото Wikipedia

1 місце – Купол Фудзі, Антарктида

Купол Фудзі, або Купол F, або Купол Валькірії – одне з найхолодніших місць на планеті Земля.

Середні температури там не відрізняються від типових по Антарктиді: -30, -50, вночі -80 градусів за Цельсієм.

Та у 2013 році на Куполі Валькірії був зафіксований абсолютний мінімум температури. Термометр показав -91,2 градуса за Цельсієм.