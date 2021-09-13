Міст розташований у місті Неймеген, Нідерланди. Він був надрукований прошарок за прошарком на спеціалізованому бетонному заводі Saint Gobain Weber Beamix та реалізований будівельною групою BAM. Міст вписується у новий концепт парку De Geologenstrook, де переважають округлі форми. Довжина найдовшого у світі бетонного моста, надрукованого на 3D-принтері – 29 метрів.

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Бетон наносився прошарок за прошарком / Фото Eindhoven University of Technology



Встановлення мосту / Фото Eindhoven University of Technology



Готова конструкція / Фото Eindhoven University of Technology

Детальніше про надрукований велосипедний міст

Це не лише найдовший, але й найбільший бетонний міст у світі, щодо якого архітектор мав повну свободу дій. Michiel van der Kley міг вільно творити дизайн, не бувши обмеженим "класичними" перепонами, які зустрічають при проєктуванні та будівництві.

Перевага 3D-будівницта полягає в тому, що мости можна побудувати набагато швидше, ніж "класичним" методом, з більшою гнучкістю та великим простором для індивідуальних дизайнерських рішень. Вони також більш стійкі, оскільки потрібно менше бетону.

Крім мосту у місті Неймеген, за допомогою 3D принтеру був побудований міст в Амстердамі.

Окрім мостів будуються цілі будинки, або цілі мікрорайони.

Тим часом австралійські вчені готуються друкувати кістки прямо в тілі людини.

А японські – друкують яловичину.

Це все свідчить, що все більше галузей зацікавлені у перспективній технології, яка спростить та пришвидшить різноманітні процеси: від будування до лікування.