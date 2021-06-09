"Синій кит" – відразу напрошується очевидна відповідь. Та це не так. Синій кит виростає, приблизно, до 37 метрів. Поряд з ним на "п'єдесталі довжини" перебуває медуза Cyanea capillata, яка виростає до 36 метрів.

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Левіафан північних морів / Фото Paul Nicklen

Яке найдовше створіння у світі

Немертина Lineus longissimus – гігант морів та океанів. Ця тварина може виростати до 55 – 60 метрів у довжину. Lineus longissimus, як і всі немертини схожа на стьожкових черв'яків, у яких немає видимих зовнішніх органів і сегментації. Більшість немертин мешкає на дні. Полює тварина на безхребетних, але не гребує і падлом. Здобич немертини захоплюють за допомогою хобота – довгого органу, здатного вивертатися.

Знайти Lineus longissimus можна у придонних водах північно-східної Атлантики та у Північному морі навколо Британських островів.

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Lineus longissimus виглядає не дуже апетитно / Фото Flickr Gwylan