Представлена концепція Hennessey складається з кількох "шісток" – довжина електромобіля становить шість метрів, у нього шість коліс та шість електродвигунів. Електрична трансмісія обіцяє компенсувати значні габарити Deep Space, а двигуни забезпечать розгін до 320 км/год. Про батареї поки нічого не сказано, як і про те, на скільки її вистачатиме за такої потужності та числа двигунів.

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За словами розробників, зовнішній вигляд та незвичайні інженерні рішення – це не дизайн заради "вау-ефекту". Фахівці Hennessey надихалися літаками та ракетами, тому у процесі проєктування зробили ставку на аеродинамічні характеристики гіперкара.

Конфігурація із шести коліс, кожне з яких підключено до власного електродвигуна, дасть змогу зробити їх тоншим і запропонувати клієнтам кращу аеродинаміку в галузі,

– розповів засновник та гендиректор компанії Джон Хеннессі.

Як основний матеріал корпусу вибрано вуглецеве волокно – через невелику вагу і високу міцність. Ефективний матеріал також дозволить компанії ставити в машину великі двері, що відчиняються, у форматі "крило чайки" – це найширші автомобільні двері на ринку, зазначили в Hennessey.

Що стосується салону, то компанія вирішила звільнити якнайбільше місця для водія та пасажирів, тому розставила сидіння в шаховому порядку. При цьому крісло водія розташоване по центру, наступні два місця встановлені паралельно, а останнє сидіння знову знаходиться в центрі салону.

Електричний гіперкар Project Deep Space виглядатиме приблизно так / Фото Hennessey

"Наша нова модель перевертає концепцію електричних гіперкарів з ніг на голову та демонструє філософію дизайну "мистецтво скорочення". Об'єднавши прагнення Hennessey до продуктивності з люксовими автомобільними рішеннями, ми запропонуємо клієнтам найкраще з обох світів – з місцем для водія по центру, достатнім простором для пасажирів, великим багажником та найкращими у своєму класі характеристиками", – заявив головний дизайнер Hennessey Натан Малінік.

Project Deep Space від Hennessey: дивіться відео

Компанія планує завершити опрацювання проєкту та перейти до дрібносерійного виробництва до кінця 2026 року.