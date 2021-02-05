Масова багатокористувацька гра EVE Online час від часу "спалахує" масштабними битвами між ігровими фракціями. Цього разу п'ять тисяч учасників двох найбільших коаліцій – Imperium і PAPI – воювали за контроль над територією в битві, що отримала ім'я "Бійня в M2-XFE".

Джерело: CCP Games

Гравці поставили відразу два рекорди "Книги рекордів Гіннесса". На згадку про цю подію в грі буде встановлено монумент.

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Рекорди

Першим рекордом, про який було оголошено, стала сума, яку гравці втратили під час битви. 378 012 реальних доларів, або 29 111 604 784 863 ISK в ігровій валюті, витрачено на будівництво кораблів, що були зруйновані. Другий рекорд – найбільша кількість втрачених у битві кораблів класу Титан: 257. Це наймасивніші кораблі у грі. Всього на звалище історії вирушило 3404 кораблі.

Розробники розповіли, що битва тривала 14 годин 30-31 грудня, в неї було втягнуто понад 1000 титанів, 400 суперкарів і 400 дредноутів.

Кадри з битви, що потрапила до Книги рекордів / Фото CCP Games

Минулим боєм, що потрапив в "Книгу рекордів Гіннесса", була "Кривава лазня в B-R5RB" 2014 року — тоді втрати оцінювалися в 302 387 реальних доларів.

Поточний масштабний конфлікт між альянсами, частиною якого стала нова битва, розгорівся в EVE Online в липні 2020 року. У війні, названій World War Bee 2, взяли участь близько 130 000 гравців. Вони змагаються за контроль над внутрішньоігровими територіями та геополітичну перевагу. World War Bee 2 стала третьою за рахунком загальною війною з моменту прем'єри гри у 2003 році.