Найдешевший 5G смартфон на ринку: Nokia представила модель G300 – характеристики та ціна

HMD Global презентувала для американського ринку смартфон Nokia G300. Попри невисоку ціну, він пропонує можливості підключення до мереж п'ятого покоління (sub-6).

Що відомо про найдешевший 5G смартфон

Пристрій підтримує просторове аудіо від OZO Audio, оснащений сканером відбитків пальців у бічній кнопці та "чистим" Android 11. Nokia G300 з'явиться в продажу в США вже у цьому місяці за ціною 199 доларів.

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Характеристики Nokia G300

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габарити 169,41×78,43×9,28 мм

169,41×78,43×9,28 мм Дисплей 6,52", HD+, LCD

6,52", HD+, LCD Камера 16 Мп, f/1,8 (основна)+5 Мп, f/2,2 (ширококутна)+2 Мп, f/2,4 (датчик глибини)+8 Мп (фронтальна)

16 Мп, f/1,8 (основна)+5 Мп, f/2,2 (ширококутна)+2 Мп, f/2,4 (датчик глибини)+8 Мп (фронтальна) Комунікації USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, NFC

USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, NFC Колір Meteor Grey

Meteor Grey Процесор 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 480, 2,0 ГГц, Adreno 619L

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 480, 2,0 ГГц, Adreno 619L Пам'ять 4 ГБ оперативної, 64 ГБ постійної, слот для microSD

4 ГБ оперативної, 64 ГБ постійної, слот для microSD Батарея 4470 мАг, Quick Charge 3.0 (18 Вт)

4470 мАг, Quick Charge 3.0 (18 Вт) Операційна системаAndroid 11

Фото Nokia G300



Смартфон Nokia G300 – найдешевший 5G пристрій від фінського бренду / Фото Nokia

До інших особливостей новинки варто віднести наявність 3,5-мм роз'єму для навушників, сканер відбитків пальців у кнопці ввімкнення на правій грані та модуль NFC. Завдяки останньому можна безконтактним способом оплачувати покупки за допомогою смартфона.