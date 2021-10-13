Найдешевший 5G смартфон на ринку: Nokia представила модель G300 – характеристики та ціна
Джерело:GSMArena
HMD Global презентувала для американського ринку смартфон Nokia G300. Попри невисоку ціну, він пропонує можливості підключення до мереж п'ятого покоління (sub-6).
Що відомо про найдешевший 5G смартфон
Пристрій підтримує просторове аудіо від OZO Audio, оснащений сканером відбитків пальців у бічній кнопці та "чистим" Android 11. Nokia G300 з'явиться в продажу в США вже у цьому місяці за ціною 199 доларів.
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Характеристики Nokia G300
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Габарити169,41×78,43×9,28 мм
- Дисплей6,52", HD+, LCD
- Камера16 Мп, f/1,8 (основна)+5 Мп, f/2,2 (ширококутна)+2 Мп, f/2,4 (датчик глибини)+8 Мп (фронтальна)
- КомунікаціїUSB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, NFC
- КолірMeteor Grey
- Процесор8-ядерний Qualcomm Snapdragon 480, 2,0 ГГц, Adreno 619L
- Пам'ять4 ГБ оперативної, 64 ГБ постійної, слот для microSD
- Батарея4470 мАг, Quick Charge 3.0 (18 Вт)
- Операційна системаAndroid 11
Фото Nokia G300
Смартфон Nokia G300 – найдешевший 5G пристрій від фінського бренду / Фото Nokia
До інших особливостей новинки варто віднести наявність 3,5-мм роз'єму для навушників, сканер відбитків пальців у кнопці ввімкнення на правій грані та модуль NFC. Завдяки останньому можна безконтактним способом оплачувати покупки за допомогою смартфона.