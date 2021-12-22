Найдавніший матеріал в людських руках: отримано перші результати досліджень астероїда Рюгу

У 2019 році зонд "Хаябуса-2" взяв зразки ґрунту з поверхні Рюгу, а 6 грудня 2020 вони були доставлені на Землю, де зазнали аналізу без доступу земної атмосфери. За словами вчених зразки є одними з найдавніших фрагментів матеріалів, що коли-небудь вивчалися в земних лабораторіях.

Астероїд Рюгу (Ryugu, номер 162173) діаметром близько 900 метрів обертається навколо Сонця по витягнутій орбіті між Землею та Марсом. Іноді траєкторія його руху перетинається із земною орбітою.

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Вуглецевий об'єкт містить матеріали із газопилової туманності, що мільярди років тому дала життя Сонцю і планетам нашої зоряної системи. Нещодавно з'явилися дані про результати дослідження проб, взятих з астероїда японським зондом у 2019 році. Точний вік матеріалів не вдається назвати й досі.

Що зібрав апарт "Хаябуса-2" на астероїді Рюгу

Усього зондом було отримано 5,4 грама зразків, розмір найбільших фрагментів – близько 8 міліметрів у поперечнику, найменші мають розмір менше ніж 1 міліметр.

Вчені досліджували матеріали за допомогою мікроскопа, їх адсорбуючу здатність, здатність відбивати світло з різними довжинами хвиль видимої та інфрачервоної частин спектру.



Зразки астероїда Рюгу / Фото Yada / Nature Astronomy

Стверджується, що частинки астероїда відображають лише 2-3% падаючого на них світла. При цьому щільність матеріалу нижча, ніж у відомих вуглецевих метеоритів. Камені дуже пористі – між фрагментами в астероїді є чимало "кишень" чи порожнин, здатних пропускати газ або воду.

За допомогою гіперспектральної мікроскопії та видимого й інфрачервоного світла встановлено колір, структуру та хімічний склад матеріалів. З'ясувалося, що зразки складаються з "гідратованої матриці", що містить матеріали на зразок глини та компонентів на основі вуглецю. За деякими властивостями матеріали схожі на вуглецеві хондрити – клас вуглецевих метеоритів, а за іншими властивостями – помітно відрізняються від них.

Що дасть вивчення зібраних зразків

Взяті з Рюгу зразки – одні з найтемніших, що коли-небудь досліджувалися в земних лабораторіях, залишається з'ясувати, що це означає в контексті формування та еволюції матеріалу. Крім того, виявлено сліди багатих аміаком компонентів, які можуть пролити деяке світло на походження Рюгу та сприяти розумінню первісної матерії в принципі.

Дослідження допоможуть дізнатися більше про ранні етапи формування сонячної системи, але на розкриття всіх секретів астероїда піде чимало часу. У майбутньому належить зробити численні хімічні аналізи, які, наприклад, допоможуть дізнатися про хронологію формування об'єкта. Крім того, оцінка органічних компонентів і мінералів допоможе отримати інформацію про те, як формувалося тіло Рюгу, а також інші важливі для вчених дані.