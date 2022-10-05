У Китаї знайшли найдавнішу на планеті рибу із зубами

Китайські вчені описали найдавнішу рибу з зубами: новий вид, що отримав назву Qianodus duplicis, або подвійний цяньодус. Організм населяв нашу планету близько 443-419 мільйонів років тому.

Близько 425 мільйонів років тому серед примітивних риб з'явилося еволюційне нововведення, яке визначило подальший курс розвитку хребетних. У якихось безщелепних зяброві дуги, що спочатку служили для підтримки дихального апарату, змістилися вперед, перетворившись на перші щелепи.

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Приблизно в той самий час з'явилися і перші справжні зуби, яких не мали давніші безщелепні риби. Існує кілька теорій їхнього походження, що включають розвиток із риб'ячої луски або рогових утворень глотки, але зрештою зуби й щелепи сформували єдиний апарат, який слугував для хапання й утримування великої здобичі, яка активно чинила опір.

І тепер китайські вчені описали найдавнішу рибу з зубами – Qianodus duplicis. Скам'янілості було виявлено ще у 2019 році на півдні Китаю, у провінції Гуйчжоу, і вони являють собою своєрідні зубні завитки, на яких росло кілька довгих гострих зубів. Ці зуби щонайменше на 14 мільйонів років старші за будь-які інші зуби, виявлені палеонтологами.



Новий вид риб був небезпечним хижаком / eurekalert.org

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Зуби зіграли важливу роль

Поява у хребетних зубів призвела до вибуху біорізноманіття, і дуже скоро в стародавніх морях уже плавало безліч тварин, здатних кусати і розривати здобич. Стародавні безщелепні швидко поступилися своїми ролями в екосистемах, і вже 419 мільйонів років, на початку девону, стародавні хрящові та кісткові риби досягли небувалого розмаїття, завдяки чому цей час отримав назву "епоха риб".