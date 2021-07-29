Найдавніші залишки багатоклітинних організмів датуються віком у 540 мільйонів років, коли відбувся так званий Кембрійський вибух. Тоді різко почали з'являтися складні багатоклітинні організми. Водночас вчені не знаходили такі залишки у давніших геологічних прошарках. Канадська вчена Елізабет Тернер провела ретельні дослідження скам'янілих губок. Її дані свідчать, що цим знахідкам близько 890 мільйонів років.

Читайте на сайті Доведено: Земля була готова до зародження життя вже 2,7 мільярда років тому



Трубкоподібні мікроструктури, які свідчать про наявність давніх губок / Фото Gizmodo

Детальніше про революційне відкриття Елізабет Тернер

Ще у 2018 році були відкриті біомаркери, які свідчили, що губки жили та розвивалися за 100 мільйонів років до Кембрійського вибуху. Генетичний аналіз сучасних губок також передбачає те, що вони були першими багатоклітинними формами життя на планеті та утворилися задовго до початку Палеозойської ери та до Кембрійського періоду.

Роздивляючись різноманітні знахідки під мікроскопом, вчена помітила трубчасті структури, вкриті кристалами мінерального кальциту. На її думку, ці риси разюче нагадують волокнисті скелети рогових губок, які утворилися в результаті розкладання прадавніх багатоклітинних організмів.

Елізабет Тернер виключила можливість інших інтерпретацій мікроструктур завдяки вивченню конфігурації матеріалу, в якому розташовані викопні рештки. Оскільки залишки тварин були знайдені у прошарках, які відповідають початку Неопротерозойської ери, то були зроблені припущення щодо їхнього віку, який склав 890 мільйонів років.

Читайте на сайті Біологи виявили невідомі науці фрагменти ДНК: що це може бути



Скам'янілі губки, віком 890 мільйонів років / Фото Nature

Висновки

Губки були першими багатоклітинними організмами, тому можна сказати, що людина теж походить від них.

Багатоклітинне життя у вигляді губок змогло пережити страшні льодовикові періоди, які відбувалися під час Кріогенію – другого періоду Неопротерозойської ери.

Ймовірніше за все, губки виникли ще раніше. Тому відкриття Елізабет Тернер "посуває" час виникнення складного багатоклітинного життя ще далі, ніж вважалося.

Та ці висновки дієві лише в тому випадку, якщо відкриття Елізабет Тернер підтвердиться. Проблема полягає у тому, що 890 мільйонів років тому повітря та вода мали в собі мало кисню. Тому теоретично, губки не могли б там вижити.

Враховуючи те, що уже 890 мільйонів років тому губки були цілком сформовані, то зародитися вони мали понад 1 мільярд років тому.

Таким чином, нове відкриття додає лише більше питань для науковців з усього світу.