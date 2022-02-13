Відкриття вдалося зробити завдяки Дуже великому телескопу (VLT, Very Large Telescope). Слід зазначити, що сама екзопланета, Proxima Centauri d, не була виявлена безпосередньо. Як вказується на сайті Європейської південної обсерваторії (ESO, European Southern Observatory), були виявленні "свідчення існування" нової планети. Проте ці свідчення дуже переконливі.

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Proxima Centauri d в уявленні художника / Фото ESO

Детальніше про відкриття

Спостереження за Проксимою проходило в кілька етапів. Річ у тому, що спочатку астрономи отримали лише натяк на існування третьої екзопланети. Цікаво, що цей "натяк" був отриманий під час спостережень, які підтвердили існування Proxima Centauri b. Тому потрібні були повторні спостереження, які й були проведені. В результаті цього спеціалісти зрозуміли, що перед ними – новий кандидат в екзопланети.

Proxima Centauri d розташована дуже близько до материнської зірки – близько 4 мільйонів 300 тисяч кілометрів. Наприклад, Меркурій наближається до Сонця на 46 мільйонів кілометрів.

Один оберт навколо зірки планета здійснює за 5 земних днів.

Радіус об'єкт становить приблизно 0,81 радіуса Землі (близько 5 102 кілометри).

Маса об'єкта становить близько 0,26 маси Землі.

Відкриття Proxima Centauri d дозволило зробити своєрідний рекорд – об'єкт виявився найлегшою екзопланетою, відкритою за допомогою методу радіальних швидкостей.