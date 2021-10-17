Зсувні розломи – це такий тип розломів, які відбуваються вздовж лінії, тобто виключно горизонтально, а не вертикально. Такі явища фіксують не лише на Землі, а й на інших космічних тілах. Наприклад, на супутнику Юпітера Європі чи супутнику Сатурна Енцеладі. Науковці вважають, що там такі явища виникають через добову приливну напругу, яка викликана гравітаційним впливом материнської планети.

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Розлом на Титані та розлом Сан-Андреас на Землі / Фото Phys.org

Детальніше про відкриття

Науковці уже давно вважали, що на Титані мусять бути присутні розломи. Та підтвердження або спростування цієї теорії заважала щільна атмосфера супутника, яка не дозволяла детально картографувати поверхню. Залишилося задовольнитися лише не найякіснішими даними радіолокації, які не дозволяли з високою точністю встановити, чи дійсно на поверхні холодного Титана існують розломи.

У новому дослідження науковці-планетологи Гавайського університету стверджують, що розломи існують. Також вони встановили ймовірні причини їхньої появи. Науковці вивчили фізику тектонічних розломів на Землі та інших тілах Сонячної системи, щоб екстраполювати дані на Титан.

Очікувано, на появу розломів впливає гравітаційна сила велетня Сатурна. Тому рухи мас поверхні викликані саме цим, як і на Енцеладі чи Європі. Та у моделі науковців виявилася ще одна цікава деталь – на утворення розломів впливає також наявність рідини на поверхні. Вчені говорять, що тиск, викликаний так званими поровими флюїдами прямо впливає на міцність, рух та руйнування верхнього льодового прошарку поверхні Титану. Також на утворення таких явищ впливає ще й розташування – більшість виявлених розломів орієнтовані зі сходу на захід та розташовані поблизу екватора.

Науковці-планетологи припускають, що такі геологічні утворення можуть бути також свідченням того, що рідина у вигляді метану підіймається до поверхні з глибини космічного тіла. А це, говорять вчені, може полегшити "транспортування матеріалів, які впливають на можливу придатність до життя".