У Китаї збудували найбільший у світі планетарій: відома дата відкриття

За повідомленнями джерел у мережі, найбільший у світі планетарій офіційно почне працювати 18 липня в китайському Шанхаї. Комплекс розділений на кілька частин та міститиме виставкові зали.

Що відомо про найбільший у світі планетарій

Будівництво цього комплексу, розташованого в районі Пудун, почалося у листопаді 2016 року. Головна будівля займає більше ніж 38 тисяч м2, а разом з прилеглими спорудами площа комплексу приблизно дорівнює 58,6 тисячі м2.

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Перед офіційним відкриттям планетарій на кілька днів стане доступний для журналістів та експертів, які зможуть оглянути його та перевірити працездатність до приходу перших відвідувачів.

Будівництво шанхайського планетарію: дивіться відео

Чим особливий китайський планетарій

Відомо, що до складу комплексу крім основної будівлі входять кілька другорядних будівель, серед яких дослідницький центр та дві обсерваторії. У виставковому павільйоні відвідувачі зможуть побачити:

осколки десятків метеоритів;

артефакти з Місяця та Марса;

і шматки астероїда Веста.

У колекції представлені оригінальні роботи Ньютона, Галілея, Коперника та інших вчених.



Шанхайський планетарій відкриють для відвідувачів 18 липня / Рендер

На базі планетарію організовуватимуться освітні програми з використанням передових технологій, таких як візуалізація даних, доповнена реальність, штучний інтелект та інше.

Головна будівля сформовано з трьох окремих будівель, які нагадують небесні тіла, що утворюють разом гігантський астрономічний інструмент для відстеження часу на підставі зміни світла й тіні.