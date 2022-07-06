"Найскладніша місія в історії"

Вчені наголошують, що це буде найскладнішою в історії місією такого роду, оскільки розмір дзеркала телескопа становить 2,5 метра. При цьому вкрай важливо забезпечити точність збереження ним параболічної форми. Враховуючи поштовхи під час польоту цей показник має становити 0,0001 дюйма.

Не пропустіть Супутником CAPSTONE не виходить на зв'язок – у NASA шукають причини

Я думаю, що це, ймовірно, найскладніший телескоп, колись створений для висотних польотів на повітряній кулі. У нас були технічні характеристики, аналогічні космічним телескопам, але з більш обмеженим бюджетом, графіком підготовки та масою. Нам довелося поєднати технології наземних телескопів, які ведуть спостереження на аналогічних довжинах хвиль, з передовими технологіями виробництва, які використовуються для професійних гоночних вітрильних човнів. Це досить унікально,

– розповів Хосе Сайлес, керівник проєкту ASTHROS.

Щоб реалізувати це завдання, NASA звернулося до італійської компанії Media Lario, що спеціалізується на розробці складної оптики. У рамках проєкту фахівці сконструювали найбільше дзеркало з панелей легкого алюмінію та позолоченого нікелю. Потім це дзеркало встановили на підставку з вуглецевого композиту, який забезпечує високу міцність при невеликій вазі.

Телескоп ASTHROS

Фото NASA/JPL-Caltech

Що робитиме телескоп у стратосфері

Коли апарат буде виведений у небо над Антарктидою, дзеркало почне відбивати слабке світло у далекому інфрачервоному діапазоні. Це дозволить ASTHROS дивитися на області зореутворення в Молочному шляху, створювати зіркові карти у високій роздільній здатності, відстежувати розподіл та рух газів, а також порівнювати їх зі станом інших галактик.

Читайте на сайті Астрономи відкрили новий тип зоряних систем, чим вони цікаві

Вже скоро NASA займеться встановленням обладнання на повітряну кулю, після чого проведе серію передпольотних випробувань. Повноцінний старт місії ASTHROS призначено на грудень наступного року.

Місія астрофізичного стратосферного телескопа для спостережень з високою спектральною роздільною здатністю в субміліметровому діапазоні довжин хвиль (ASTHROS), очолювана NASA, обіцяє стати найбільшим і одним із найпродуктивніших проектів у цій галузі.