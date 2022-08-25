YouTube заблокував канал російського автовиробника КамАЗ

Найпопулярніший в світі відеохостинг YouTube попрощався зі ще одним рашистським каналом. Адміністрація сервісу заблокувала сторінку автовиробника КамАЗ.

Камський автомобільний завод – найбільший у росії виробник вантажних автомобілів, що працює з 1976 року. Він також виготовляє автобуси, трактори, комбайни та комплектуючі. Як і багато інших компаній, ця мала власний канал на YouTube.

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Що сталося

Спочатку пресслужба компанії практично нічого не розповіла про блокування, обмежившись лише самим повідомленням про факт бану.

На жаль, з незалежних від нас причин ми змушені припинити свою діяльність на відеохостингу YouTube у зв'язку з блокуванням нашого акаунту адміністрацією платформи,

– написали в телеграм-каналі.

Пізніше стали відомі кілька деталей:

Обмеження безстрокове, тобто канал закрито назавжди .

. Доступ до сторінки для компанії вже неможливий, однак сама вона все ще доступна для перегляду. Неясно, чи залишиться вона в такому стані й надалі, чи буде повністю видалена згодом.

Путінська пропагандистка марія захарова стверджує, що блокування пов'язане з застосованими до виробника санкціями.

В інших соцмережах та сервісах сторінки заводу поки що залишаються.

Нагадаємо, раніше YouTube заблокував цілий ряд російських пропагандистських каналів, які транслювали вигадані новини для аудиторії по всьому світу, зокрема кілька каналів німецькою та англійською мовами. Крім того, з хостингу зникають канали тих компаній та осіб, які потрапили під санкції США та ЄС.

Після кожного такого обмеження росія у відповідь оголошує вимоги до Google розблокувати канали й погрожує власними санкціями, судами та штрафами.