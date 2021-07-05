У Сонячній системі найбільшою планетою є Юпітер. Його екваторіальний радіус складає майже 70 тисяч кілометрів. Найбільшою зіркою Сонячної системи є, звісно, Сонце. Радіус нашої зорі складає 696 тисяч кілометрів. Це велетенські розміри, але є у Всесвіті об'єкти, які в багато разів переважають "наші" об'єкти розмірами.

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Найбільша зоря з тих, які виявили



UY Scuti / Фото Wikipedia

UY Scuti або UY Щита – це червоний надгігант у сузір'ї Щита, розташований на відстані 9500 світлових років. Одна із найяскравіших відомих зірок.

А також, ймовірно, найбільша зоря за розмірами. Її радіус сягає близько 1700 радіусів Сонця. Якби UY Щита розмістили на місці Сонця, то ця зоря поглинула б Юпітер.

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Найбільша планета серед виявлених



Зоря HD 100546 та мітка, де має розташовуватися планета HD 100546 b / Фото Wikipedia

HD 100546 b – велетенська екзопланета, яка обертається довкола материнської зорі. Поки вчені сперечаються, чи дійсно об'єкт – це планета. Адже радіус "планети" складає майже 7 радіусів Юпітера, тобто близько 482 тисяч кілометрів. Це наближає "планету" до розмірів нашого Сонця.

Такий розмір більш ймовірний для коричневого карлика, ніж для планети. Та однозначної відповіді поки немає й об'єкт HD 100546 b можна вважати планетою в тій же мірі, як і коричневим карликом.

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До речі, на сайті Exoplanet.eu серед переліку екзопланет розміщений ще один рекордсмен. Планета HATS-68 b, якщо вірити сайту, має радіус як 13,8 Юпітерів. Тобто, понад 965 тисяч кілометрів. Очевидно, що це помилка, адже маса при таких розмірах лише на чверть більша, ніж у Юпітера. Ймовірно, причина помилки в тому, що розмір Юпітера більший земного у 11,2 раза. Розмір HATS-68 b, згідно із NASA, більший за розмір Юпітера у 1,23 раза. Тобто, HATS-68 b більша за Землю в 13,8 раза.

Найбільша галактика серед відкритих



IC 1101 / Фото Wikipedia

IC 1101 – це найбільша еліптична галактика та найбільша галактика серед усіх відкритих. Вона розташована на відстані понад 1 мільярд світових років від Сонця. Розміри її разючі – радіус складає близько 2 мільйонів світлових років. Для порівняння, радіус диска Молочного Шляху складає близько 52,8 тисяч світлових років.

До речі, найбільша спіральна галактика, яка подібна на Молочний Шлях – це Malin 1. Її радіус складає близько 325 тисяч світлових років.

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Найбільша структура Всесвіту



Художнє бачення Великої стіни на основі наукових даних / Фото Wikipedia

Велика стіна Геркулеса-Північної Корони – це мегаструктура у Всесвіті. Звісно, це не єдине тіло, як зорі або планети. Аля ця галактична нитка, ймовірно, являє собою єдиний гравітаційно зв'язаний "організм". Протяжність мегаструктури – 10 мільярдів світлових років.

Велика стіна – це галактична нитка, тобто це довге пасмо темної матерії, на яке немов нанизані галактики.