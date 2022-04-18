Найбільші IT-компанії світу розробляють нову технологію для боротьби з діпфейками
Альянс кількох великих IT-компаній оголосив про розробку алгоритму виявлення підроблених фото та відео. До Coalition for Content Provenance and Authenticity увійшли, зокрема, Adobe, Intel і Microsoft.
Технологія буде побудована на базі блокчейну і не потребуватиме покадрового порівняння фейкових знімків і роликів з оригіналами. Точні строки запуску не називають.
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Що відомо
Судячи з наявної інформації, компанії хочуть розробити відкритий стандарт, призначений для роботи з будь-яким програмним забезпеченням. Завдяки використанню блокчейну він дозволить відстежувати походження зображень та відеороликів і визначати, чи вносилися в них зміни після початкової публікації.
До складу коаліції вже увійшли
- Adobe,
- Microsoft,
- Arm,
- Intel,
- Twitter,
- BBC,
- Truepic,
- Sony.
Нинішні методи виявлення підробок вимагають ретельного порівняння сумнівних картинок і роликів зі справжніми. Передбачається, що використання нового стандарту дозволить обчислювати фейки по зміні метаданих навіть у разі якісної обробки оригінального матеріалу, коли традиційні алгоритми не спрацюють.
Технічні подробиці поки не розкриваються, але, як стверджують представники Adobe, перші напрацювання з'являться на ринку вже цього року. Повноцінна блокчейн-екосистема для відстеження історії мультимедійних файлів імовірно буде запущена протягом найближчих двох років.
Коаліція планує співпрацювати з великою кількістю соціальних мереж та інших платформ, включаючи YouTube. Імовірно, приєднатися захоче й Meta, яка перебуває під постійним шквалом критики з боку громадськості та влади США через поширення дезінформації на її платформах Facebook та Instagram.
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