Технологія буде побудована на базі блокчейну і не потребуватиме покадрового порівняння фейкових знімків і роликів з оригіналами. Точні строки запуску не називають.

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Що відомо

Судячи з наявної інформації, компанії хочуть розробити відкритий стандарт, призначений для роботи з будь-яким програмним забезпеченням. Завдяки використанню блокчейну він дозволить відстежувати походження зображень та відеороликів і визначати, чи вносилися в них зміни після початкової публікації.

До складу коаліції вже увійшли

Adobe,

Microsoft,

Arm,

Intel,

Twitter,

BBC,

Truepic,

Sony.

Нинішні методи виявлення підробок вимагають ретельного порівняння сумнівних картинок і роликів зі справжніми. Передбачається, що використання нового стандарту дозволить обчислювати фейки по зміні метаданих навіть у разі якісної обробки оригінального матеріалу, коли традиційні алгоритми не спрацюють.

Технічні подробиці поки не розкриваються, але, як стверджують представники Adobe, перші напрацювання з'являться на ринку вже цього року. Повноцінна блокчейн-екосистема для відстеження історії мультимедійних файлів імовірно буде запущена протягом найближчих двох років.

Коаліція планує співпрацювати з великою кількістю соціальних мереж та інших платформ, включаючи YouTube. Імовірно, приєднатися захоче й Meta, яка перебуває під постійним шквалом критики з боку громадськості та влади США через поширення дезінформації на її платформах Facebook та Instagram.

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