Найбільші в історії планети: через 200 мільйонів років на Землі з'являться нові гори
Джерело:The Conversation
Команда професора Доува ван Хінсбергена з Утрехтського університету, що в Нідерландах, розробила спеціальну симуляцію руху тектонічних плит. Вона показує положення кожної у майбутньому.
Спрогнозувати тектонічні процеси майбутнього вченим допомогли аналогічні дані з минулого. Професор ван Хінсберген називає це своєрідною альтернативою палеогеографії, науки про зміни в геологічній і географічній будові планети у прадавні часи.
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Майбутні гори вже мають назву
- Одна з головних складнощів палеогеографії в тому, що в процесі субдукції за останні 200 мільйонів років було втрачено 70 відсотків земної кори.
- Від неї залишилися численні уламки, за якими сьогодні можна змоделювати, по яких землях бродили динозаври, які обриси мали тодішні континенти та інше.
- Але все це тільки в загальних рисах – вчені розуміють тенденції в утворенні гір, але вже не можуть оцінити висоту піків, які існували в той час, або й раніше.
Що таке субдукціяЦе тектонічний процес, який проходить на кордонах двох літосферних плит і фактично полягає у зануренні однієї плити під іншу. Річ у тім, що поверхня планети не постійна. В масштабах людського життя їхній рух непомітний, однак якщо оцінити його у відрізку мільйонів років, то можна побачити поступове переміщення земної кори та всього, що знаходиться на її поверхні. Коли дві літосферні плити зустрічаються, одна з них може почати опускатися під іншу, занурюючись у розплавлену магму.
- З майбутнім все цікавіше, оскільки ми можемо спостерігати й вивчати вихідний матеріал для нових гір вже зараз.
- Головну увагу вчені звернули на сомалійську плиту – гігантський острів або навіть цілий мініконтинент, який утвориться після відділення Східно-Африканської рифтової долини від основної материкової Африки.
- Це відбудеться через 3-4 мільйони років, що в масштабах планети – мізерний час.
- Цей процес вже сьогодні видно неозброєним поглядом – у 2018 році велика тріщина на півдні Кенії раптово розколола долину і перерізала шосе в Найробі.
Тріщина в земній корі, що утворилася після землетрусу в Кенії у 2018 році, коли Сомалійська і Нубійська (Африканська) тектонічні плити почали віддалятись одна від одної: відео
Після відділення плита разом з Мадагаскаром будуть дрейфувати через Індійський океан, щоб через 130 мільйонів років зіткнутися з Індією, а потім стати з нею єдиним цілим до позначки у 200 мільйонів років. Тиск плит буде такий великий, що на півдні нового утворення виникне гігантський гірський масив, який професор назвав "Сомалайськими горами".
Про їх майбутні розміри судити складно, але з великою ймовірністю це будуть найбільші гори в історії планети – набагато більші нинішніх Гімалаїв.
Цей ролик показує, як будуть рухатися тектонічні плити протягом наступних 200 мільйонів років: відео