Найбільші в історії планети: через 200 мільйонів років на Землі з'являться нові гори

Команда професора Доува ван Хінсбергена з Утрехтського університету, що в Нідерландах, розробила спеціальну симуляцію руху тектонічних плит. Вона показує положення кожної у майбутньому.

Спрогнозувати тектонічні процеси майбутнього вченим допомогли аналогічні дані з минулого. Професор ван Хінсберген називає це своєрідною альтернативою палеогеографії, науки про зміни в геологічній і географічній будові планети у прадавні часи.

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Майбутні гори вже мають назву

Одна з головних складнощів палеогеографії в тому, що в процесі субдукції за останні 200 мільйонів років було втрачено 70 відсотків земної кори.

Від неї залишилися численні уламки, за якими сьогодні можна змоделювати, по яких землях бродили динозаври, які обриси мали тодішні континенти та інше.

Але все це тільки в загальних рисах – вчені розуміють тенденції в утворенні гір, але вже не можуть оцінити висоту піків, які існували в той час, або й раніше.

Що таке субдукція Це тектонічний процес, який проходить на кордонах двох літосферних плит і фактично полягає у зануренні однієї плити під іншу. Річ у тім, що поверхня планети не постійна. В масштабах людського життя їхній рух непомітний, однак якщо оцінити його у відрізку мільйонів років, то можна побачити поступове переміщення земної кори та всього, що знаходиться на її поверхні. Коли дві літосферні плити зустрічаються, одна з них може почати опускатися під іншу, занурюючись у розплавлену магму.

З майбутнім все цікавіше, оскільки ми можемо спостерігати й вивчати вихідний матеріал для нових гір вже зараз.

Головну увагу вчені звернули на сомалійську плиту – гігантський острів або навіть цілий мініконтинент, який утвориться після відділення Східно-Африканської рифтової долини від основної материкової Африки.

– гігантський острів або навіть цілий мініконтинент, який утвориться після відділення Східно-Африканської рифтової долини від основної материкової Африки. Це відбудеться через 3-4 мільйони років, що в масштабах планети – мізерний час.

Цей процес вже сьогодні видно неозброєним поглядом – у 2018 році велика тріщина на півдні Кенії раптово розколола долину і перерізала шосе в Найробі.

Тріщина в земній корі, що утворилася після землетрусу в Кенії у 2018 році, коли Сомалійська і Нубійська (Африканська) тектонічні плити почали віддалятись одна від одної: відео

Після відділення плита разом з Мадагаскаром будуть дрейфувати через Індійський океан, щоб через 130 мільйонів років зіткнутися з Індією, а потім стати з нею єдиним цілим до позначки у 200 мільйонів років. Тиск плит буде такий великий, що на півдні нового утворення виникне гігантський гірський масив, який професор назвав "Сомалайськими горами".

Про їх майбутні розміри судити складно, але з великою ймовірністю це будуть найбільші гори в історії планети – набагато більші нинішніх Гімалаїв.

Цей ролик показує, як будуть рухатися тектонічні плити протягом наступних 200 мільйонів років: відео