Виверження вулкану поблизу острова Тонга було коротким, але надзвичайно потужним. А от виверження вулкану на Канарах було не таким потужним, але тривало аж три місяці. Геологи зі всього світу досліджують вулкани й, згідно з отриманими даними, можуть сказати, що "оцей вулкан буде вивергатися". Проблема полягає у тому, що поки що вчені не можуть назвати чіткий час такий подій.

До теми NASA: вибух вулкана біля Тонга був у сотні разів потужніший за атомну бомбу скинуту на Хіросіму

Виверження вулкану біля острова Тонга: дивіться відео

Причина виверження вулкану у Тихому океані

Можливо, скоро передбачати катастрофи стане можливим. Все завдяки розвитку науки й техніки. Наприклад, геологи використовують різноманітні супутникові дані, сейсмічні дані та гравіметричні дані із зондів. Усе це допомагає краще вивчити природу й причину вивержень. І це ж дозволить їх прогнозувати й готуватися до катастроф заздалегідь.

Науковці, використовуючи наявні дані, розробили модель виверження під назвою WINTERC-G, яка б могла підказати причини вибуху.



Модель, яка демонструє розбіжності температури під вулканом / Фото Phys

Згідно з даними досліджень, які використали для розробки моделі, під вулканом Hunga Tonga-Hunga Ha’apai розташований "задувний басейн", що утворився через субдукцію тектонічних плит – це процес, коли одна літосферна плита "наїжджає" на іншу, змушуючи її занурюватися у земну мантію. У цьому випадку край Тихоокеанської тектонічної плити занурюється під Австралійську плиту.

Холодна літосферна плита розплавляється гарячою мантією й це, ймовірно, є причиною нерівномірного розподілу температур під вулканом. Також на теплові аномалії впливають так звані "Провінції з великою та малою сейсмічною швидкістю", які розташовані на глибині близько 2800 кілометрів. Ці доволі загадкові структури також впливають на утворення теплових аномалій, але як саме – тяжко сказати. Поки що ми навіть не розуміємо, які ці структури, що мають розміри як континент, формуються.

Науковці мають "ниточку", яка поступово веде їх до можливості більш-менш точного прогнозування вивержень вулканів. Цілком можливо, що це буде реальним вже у цьому десятилітті. Геологи говорять, що у цьому їм дуже допомагає міждисциплінарний підхід, коли сейсмічні дані об'єднуються в єдине ціле з інформацією із супутників.