У Стенфорді створили гігантську камеру з роздільною здатністю 3200 мегапікселів

Співробітники Стенфордського центру лінійних прискорювачів створили найбільшу в світі фотокамеру. Її не візьмеш із собою на прогулянку, але знімки вона зробить найкращої якості.

Камера отримала назву Legacy Survey of Space and Time. Перші знімки з неї очікують отримати у 2024 році. Вона важить три тонни та може знімати з роздільною здатністю 3,2 гігапікселя.

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Що відомо

Ця камера призначена для зйомки зоряного неба та різних об'єктів у космосі.

LSST розрахована на щоденний збір даних обсягом 15 терабайтів.

У ній використовується 3,2-гігапіксельний детектор LSST, що складається з 189 датчиків із зарядовим зв'язком, та лінза довжиною 1,57 метра.

При зйомці відбувається тепловиділення потужністю близько 1100 ватів, тому охолоджується система за допомогою вентиляторів.

Для транспортування камери в обсерваторію буде задіяно вантажний Boeing 747.



Камера Legacy Survey of Space and Time / Фото Brookhaven Lab

Найближчим часом фахівці планують створити шість змінних фільтрів, які будуть встановлюватися на об'єктив. Кожен із цих фільтрів пропускатиме тільки певні хвилі, що дасть змогу вести зйомку об'єктів на чітко визначеній відстані від Землі.

Поєднання 3200-мегапіксельної матриці, потужного суперкомп'ютера, складної мережі обробки та розподілу даних і масивного телескопа, розташованого на вершині гори в Чилі, обіцяє пролити світло на таємниці, фундаментальні для нашого розуміння Всесвіту.