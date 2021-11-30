Комета C/2014 UN271 була відкрита двома астрономами: Педро Бернардінеллі та Гері Бернштейном. Перші зображення об'єкта були отримані ще у другій половині жовтня 2014 року. У наступні роки проводилися дослідження та уточнення розмірів й орбіти. У 2021 році оголосили, що цей об'єкт – це найбільша з виявлених людством комет. Ядро C/2014 UN271 має діаметр щонайменше 100 кілометрів.

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Комета C/2014 UN271 з фотографії Огляду темної матерії / Фото Wikipedia

Визначна комета

Науковці зайнялися детальним вивченням виявленої комети, яка поки що є рекордсменом у розмірах серед "однокласників". Науковці взяли зображення з телескопа TESS, який займається пошуками екзопланет та регулярно фотографує небесну сферу.

На зображеннях TESS астрономи виявили, що комета була активна (тобто була сформована оболонка з газу навколо ядра, що називається "комою") практично на рекордній відстані. На той момент C/2014 UN271 розташовувалася від Сонця на відстані 23,8 – 21,2 астрономічні одиниці, що рівняється 3,56 – 3,17 мільярда кілометрів. Така інформація напрочуд важлива, адже дозволяє краще зрозуміти, з чого саме складається комета.



Фотографії комети C/2014 UN271 у 2018 та 2020 роках у порівнянні з іншими об'єктами, що мають схожу яскравість / Фото The Planetary Science Journal

Перевіривши зображення, науковці вирішили порівняти фотографії комети з деякими далекими об'єктами, які не мали кометних "ком". Таким чином астрономи уточнили дані та були впевненими, що "кома" на фотографіях C/2014 UN271 – це не дефект оптики чи розмите зображення.

Також дослідження показало, що кометне ядро переважно складається з оксиду вуглецю – чадного газу або вуглекислого газу. Враховуючи, що оксид може почати випаровуватися на набагато більшій відстані, ніж 29 астрономічних одиниць (на цій відстані виявили комету), то, вважають науковці, C/2014 UN271 стала активною набагато раніше.

Зараз комета розташована на небі Південної півкулі Землі. Та навряд чи астрономи-любителі зможуть побачити об'єкт, адже видима зоряна величина становить +19,8m.