Samsung Galaxy Buds Pro: TWS-навушники з просунутою системою шумозаглушення
Компанія Samsung 14 січня провела велику презентацію. Разом із флагманськими смартфонами серії Galaxy S21 виробник представив нові TWS-навушники Galaxy Buds Pro.
Новинка отримала покращену якість звуку, вищий рівень захисту від води, а також найбільш просунуту систему шумозаглушення. Про це заявили під час презентації, за якою стежив і 24 канал.
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Характеристики
Нові Galaxy Buds Pro отримали форму внутріканальних затичок зі змінними силіконовими насадками різних розмірів, забезпечує краще звучання, порівняно з іншими TWS-навушниками компанії.
Кожен навушник оснащений трьома мікрофонами і акселерометром, для роботи шумозаглушення. Зовнішні звуки блокується під час, а технологія Wind Shield захищає від шуму вітру.
TWS-навушники Galaxy Buds Pro
Як каже виробник, вони застосували розумне шумозаглушення, здатне заглушити до 99% навколишнього шуму. При цьому система автоматично підлаштовується під те, що відбувається навколо.
Galaxy Buds Pro отримали глибоку інтеграцію в екосистему Samsung. Можна дивитися відео на планшеті Galaxy, слухаючи музику через навушники, при цьому відповісти вхідний дзвінок на смартфоні, використовуючи все ті ж навушники. При цьому відео автоматично зупиняється, а після завершення розмови продовжить відтворення далі.
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Також новинка оснащена функцією просторового 360-градусного звучання. Завдяки цьому створюється враження, що користувач слухає звук за допомогою багатоканальної акустики
Galaxy Buds Pro здатні працювати на одному заряді до 18 годин. Є підтримка швидкої зарядки. Навушники захищені від води за стандартом IPx7.
Ціна
Навушники Galaxy Buds Pro можна придбати у трьох варіантах кольору: чорному, срібному і бузковому.
Рекомендована вартість новинок в Україні складає 5 499 гривень.
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