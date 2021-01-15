Компанія Samsung 14 січня провела велику презентацію. Разом із флагманськими смартфонами серії Galaxy S21 виробник представив нові TWS-навушники Galaxy Buds Pro.

Новинка отримала покращену якість звуку, вищий рівень захисту від води, а також найбільш просунуту систему шумозаглушення. Про це заявили під час презентації, за якою стежив і 24 канал.

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Характеристики

Нові Galaxy Buds Pro отримали форму внутріканальних затичок зі змінними силіконовими насадками різних розмірів, забезпечує краще звучання, порівняно з іншими TWS-навушниками компанії.

Кожен навушник оснащений трьома мікрофонами і акселерометром, для роботи шумозаглушення. Зовнішні звуки блокується під час, а технологія Wind Shield захищає від шуму вітру.

TWS-навушники Galaxy Buds Pro

Як каже виробник, вони застосували розумне шумозаглушення, здатне заглушити до 99% навколишнього шуму. При цьому система автоматично підлаштовується під те, що відбувається навколо.

Galaxy Buds Pro отримали глибоку інтеграцію в екосистему Samsung. Можна дивитися відео на планшеті Galaxy, слухаючи музику через навушники, при цьому відповісти вхідний дзвінок на смартфоні, використовуючи все ті ж навушники. При цьому відео автоматично зупиняється, а після завершення розмови продовжить відтворення далі.

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Також новинка оснащена функцією просторового 360-градусного звучання. Завдяки цьому створюється враження, що користувач слухає звук за допомогою багатоканальної акустики

Galaxy Buds Pro здатні працювати на одному заряді до 18 годин. Є підтримка швидкої зарядки. Навушники захищені від води за стандартом IPx7.

Ціна

Навушники Galaxy Buds Pro можна придбати у трьох варіантах кольору: чорному, срібному і бузковому.

Рекомендована вартість новинок в Україні складає 5 499 гривень.