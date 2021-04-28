Революційні навушники з нейроінтерфейсом допоможуть концентруватися та підвищити продуктивність

Стартап Neurable представив розумні навушники з нейроінтерфейсом. Пристрій під назвою Enten вміє зчитувати активність мозку.

Neurable – це нейротехнологічний стартап, відомий за грою Awakening для VR з управлінням силою думки. Їх нова розробка цього разу використовує більш класичний форм-фактор навушників.

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Як це працює

За словами співзасновника компанії і нейробіолога Рамзеса Алькайда, ідея полягала в тому, щоб задіяти максимально звичний дизайн для отримання розширених показників електроенцефалограми.

Зовнішній вигляд та внутрішнє наповнення / Фото Neurable

Навушники оснащені 16-ма унікальними датчиками, які вплетені в амбушюри з м'якої тканини.

Вони здатні виявляти закономірності в мозковій активності з точністю, близькою до лабораторної.

Принцип роботи схожий з нейроімплантами і відрізняється лише точністю, оскільки електроди знаходяться не всередині головного мозку, а на поверхні.

Додаток Neurable інтерпретує отримані дані і показує в який час людина найбільш продуктивна, або навпаки, коли увагу розсіяно. Розробники стверджують, що навушники здатні поліпшити концентрацію користувача і ефективно розпланувати графік. Також є можливість визначити музику, яка позитивно впливає на настрій.

Дивіться коротку презентацію навушників від виробника: відео

Навушники оснащені технологією активного шумозаглушення і підтримують управління жестами. Neurable повідомляє, що перемикати треки або ставити їх на паузу можна за допомогою підморгування або кивка голови. У цьому випадку пристрій зчитує активність мозку, яка відповідає даним рухам і реагує на них.

Enten функціонують на базі чипа від Qualcomm з аудіокодеком AptX. У корпус вбудовано мікрофон. Розробники заявляють про 12 годин автономної роботи без підзарядки.

Ціна та коли чекати

Продажі почнуться у травні 2022 року за ціною в 399 доларів – понад 11 000 гривень. Невідомо, у яких країнах вони продаватимуться офіційно, але Neurable веде переговори з іншими виробниками аудіопристроїв на предмет ліцензування власної технології.