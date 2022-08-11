Що робити, якщо навушники не підключаються до смартфона: всі способи вирішення проблеми

Користувачі бездротових TWS навушників частенько стикаються з проблемами підключення. Причин може бути чимало, але й способів розв'язання цієї проблеми є кілька. Зараз ми пояснимо, що робити, якщо навушники не підключаються до вашого смартфона.

До речі, проблеми з підключенням навушників до смартфона можуть бути і з дротовими версіями. Незалежно від того, яку модель ви використовуєте, можна зіткнутися з проблемами, коли телефон не бачить навушники чи не сприймає підключення.

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Цікаво, що ця проблема доволі поширена і зачіпає, як недорогі навушники, так і флагманські моделі відомих виробників. Зауважимо, що такий досвід дуже неприємний, він не дозволяє насолодитися музикою та завдає маси незручностей. Але цьому можна дати раду і ми розкажемо про кілька способів вирішення проблем з підключенням навушників.

Проблеми з підключенням провідних навушників

Як годиться, почати варто з причин проблем з підключенням. Їх може бути кілька в залежності від типу навушників. І хоч зараз на ринку стає все менша смартфонів з 3,5 міліметровим роз'ємом для дротових навушників, почнемо саме з них, оскільки спосіб підключення тут найпростіший.

Здавалося б, які взагалі можуть бути проблеми? Усе, що потрібно зробити – вставити штекер навушників у відповідний роз'єм. Зробити це неправильно неможливо. Однак і тут бувають підводні камені.

Якщо ви підключили провідні навушники до смартфона, на панелі сповіщень повинен з'явитися відповідний індикатор у вигляді навушників, який попереджає про те, що відтворення звуків відбувається через зовнішнє джерело.



Провідні навушники можуть мати власні складнощі з підключенням / Фото Unsplash

Якщо ж ви не бачите такого індикатора, натомість музика продовжує грати через динамік пристрою, ви зіткнулися з однією з наступних проблем:

штекер навушників вставлено у роз'єм не до кінця;

роз'єм засмічений;

кабель пошкоджено;

навушники не працюють.

Щодо двох останніх пунктів, то тут музика може не відтворюватися через динамік, однак ви не почуєте її в навушниках, а індикатор про їх підключення свідчитиме про те, що штекер повністю вставлено в роз'єм.

Як вирішити ці проблеми

З першими двома пунктами все відносно просто – штекер потрібно поправити і спробувати сильніше вставити його в роз'єм, а якщо він засмічений, то його потрібно прочистити.

При виникненні складнощів з підключенням дротових навушників варто зробити кілька дій, які допоможуть вам точно ідентифікувати у чому справа.

Якщо ви користуєтесь телефоном у чохлі, зніміть його. Можливо, його товщина не дає змоги вставити штекер до кінця.

Огляньте аудіороз'єм смартфона. З часом він засмічується, і пил не дозволяє зімкнутися контактам штекера та порту. Для очищення використовуйте стиснене повітря або, наприклад, обмотану скріпку чи зубочистку.

Переконайтеся, що штекер вставлено до кінця. У разі правильного підключення він не повинен випирати із корпусу.

Кабель може не мати зовнішніх дефектів, але це не означає, що він справний – спробуйте порухати ним біля самого штекеру.

У деяких випадках все можу бути справним, а проблема стосується апаратної частини і проявляється через звичайний "глюк". В такому випадку може допомогти перезавантаження смартфона.

Крайнім заходом є скидання параметрів мобільного пристрою до заводських налаштувань, але для дротових моделей він менш актуальний.

Якщо ви виявили, що проблеми з роз'ємом, або ж самими навушниками (пошкоджено провід, штекер або динаміки), самостійно вирішити проблему навряд чи вдасться. Однак тут все зрозуміло – техніка не працює, значить йдемо до майстерні. У випадку з безпровідними TWS навушниками визначити причину проблеми дещо важче.

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Безпровідні навушники частіше мають проблеми з підключенням / Фото Unsplash

Телефон не бачить навушників, що робити

Bluetooth-гарнітура, якою по суті є будь-яка модель бездротових TWS навушників, підключається до смартфона шляхом використання бездротового каналу Bluetooth. Відтак, якщо ваш смартфон "не бачить" навушників, проблеми можуть бути наступними:

навушники вже з'єднані та підключені до іншого смартфона (ноутбука, планшета чи телевізора);

навушники не переведено в режим сполучення з пристроєм;

при підключенні виникає невідома помилка (програмний збій);

бездротовому з'єднання заважають перешкоди, чи то скупчення людей, чи стіни;

наслідки неправильної перепрошивки гарнітури.

В усіх цих випадках проблему вдається вирішити без звернення до сервісного центру. Важливо лише чітко дотримуватись вимог інструкції. Далі ми розглянемо два різні алгоритми для провідних та бездротових моделей відповідно.

Вирішення проблеми

Перед тим, як ми почнемо вирішувати проблеми, важливо переконатися, що ви правильно з'єднуєте навушники з телефоном. Якщо навушники не відображаються у списку доступних пристроїв Bluetooth потрібно відкрити інструкцію та уважно ознайомитися з правильним методом сполучення навушників. Переважно для цього потрібно відкрити футляр та натиснути кнопку на його корпусі, однак в залежності від моделей навушників ці правила можуть бути різними.

Наприклад, виробники часто пишуть в інструкції, що робити у випадках, якщо смартфон не бачить навушників, виникає помилка при підключенні, або ж підключається лише один з навушників. Часто це може бути пов'язано з програмним збоєм і вирішується скиданням навушників.

Зрозуміло, що паралельно варто перевірити заряд акумулятора бездротової гарнітури, а також спробувати підключити її до іншого пристрою. Крім того, конфлікт може виникнути через те, що навушники вже підключені до ще одного ґаджета. У цій ситуації їх потрібно примусово від'єднати через налаштування Bluetooth.



Видаляємо навушники зі списку пристроїв Bluetooth / Фото 24 каналу

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Також проблема може бути пов'язана з прошивкою бездротової гарнітури. Щоб виправити її, потрібно скинути навушники до заводських налаштувань. Зазвичай операція виконується одночасним натисканням та утриманням протягом 5-10 секунд кнопок на корпусі гарнітури до того моменту, поки не заблимають світлодіоди. Однак моделі на ринку настільки різняться, що часто методи скидання можуть бути різними, тож варто читати інструкцію виробника, або шукати інформацію в інтернеті за конкретною моделлю.